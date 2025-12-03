Pelo segundo ano, Grupo Apisul é eleito a Melhor Corretora de Seguros de Carga

Prêmio NTC Fornecedores do Transporte reconheceu as empresas que mais se destacaram na oferta de produtos e serviços para o transporte rodoviário de cargas – Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Apisul foi escolhido como a Melhor Corretora de Seguros de Carga de 2025, segundo o 23º Prêmio NTC Fornecedores do Transporte. A distinção, uma das mais tradicionais iniciativas do setor de Transporte Rodoviário de Cargas, foi entregue pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), em cerimônia realizada na noite desta terça-feira (02), em São Paulo.

O prêmio foi recebido pelo Presidente do Grupo Apisul, Paulo Cunha. “Esse reconhecimento é resultado de um esforço conjunto, iniciado em 1985, com a criação da Apisul Corretora, e que cresceu com o apoio de clientes, amigos e colaboradores. Receber esse troféu, no ano em que o Grupo Apisul completa 40 anos, é uma honra que nos prepara para iniciar 2026 ainda mais fortes. A reinvenção constante nos trouxe até aqui e acreditamos que essa habilidade é o que nos mantêm atualizados para continuarmos por muitos anos”, afirma.

Os vencedores foram definidos a partir de pesquisa de mercado conduzida pelo Instituto DataFolha, referência nacional pela metodologia e transparência nos processos. Ao todo, a premiação abrange 16 categorias em diferentes segmentos do Transporte Rodoviário de Cargas, considerado um dos principais motores da economia brasileira. Criado em 1998, o Prêmio NTC reconhece e valoriza as empresas fornecedoras que mais se destacaram em seus produtos e serviços, contribuindo para o fortalecimento e a modernização da cadeia logística nacional.

Além do segmento de transporte, o Grupo Apisul oferece soluções completas em seguros que resguardam empresas contra riscos ao patrimônio, à reputacional, aos dados, às pessoas e ao equilíbrio financeiro dos negócios.

Sobre o Grupo Apisul

O Grupo Apisul é referência nacional em soluções personalizadas para seguros, gerenciamento de riscos, inteligência logística e regulação de sinistros. A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.

A empresa é pioneira no Brasil na implementação da Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

