MetLife Xcelerator conquista Prêmio Seg News 2026 e reforça avanço da distribuição digital de seguros no Brasil

Plataforma é reconhecida por sua liderança ao integrar seguros a jornadas digitais e impulsionar o modelo de embedded insurance no país – A MetLife foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, no Prêmio Seg News, uma das principais iniciativas de reconhecimento do mercado segurador brasileiro. Em 2026, a companhia recebeu o prêmio pelo case MetLife Xcelerator, plataforma voltada à distribuição digital de seguros e à integração de produtos de proteção a diferentes ecossistemas de consumo.

A iniciativa tem contribuído para transformar a forma como seguros são ofertados no país, permitindo sua inserção em jornadas digitais de parceiros de diferentes setores, de forma fluida e integrada. Com isso, a MetLife amplia sua presença em novos canais e fortalece o modelo de embedded insurance, ao conectar soluções de proteção a momentos relevantes da experiência do consumidor.

O reconhecimento reforça a estratégia da companhia de acelerar a inovação na distribuição, com foco em tecnologia, parcerias estratégicas e evolução das jornadas digitais. A plataforma também contribui para democratizar e ampliar o acesso à proteção financeira, ao tornar a contratação de seguros mais simples, contextual e alinhada às novas formas de consumo.

“O mercado de seguros passa por uma transformação estrutural, com a distribuição cada vez mais integrada aos ecossistemas digitais. Com o MetLife Xcelerator, atuamos para posicionar o seguro como parte natural da jornada do consumidor, conectando parceiros, tecnologia e novas formas de distribuição”, afirma Ailton Vassoller, Diretor Comercial da MetLife Xcelerator no Brasil.

A cerimônia de premiação foi realizada em São Paulo e reuniu executivos e lideranças do setor segurador, consolidando-se como um importante fórum de reconhecimento e visibilidade para iniciativas que impulsionam a evolução do mercado.

A conquista reforça o posicionamento da MetLife na evolução da distribuição de seguros no Brasil, com foco em inovação, escalabilidade e integração com novos ecossistemas digitais.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.

Foto: Ailton Vassoller, Diretor Comercial da MetLife Xcelerator no Brasil.