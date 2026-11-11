MAG reúne lideranças no CQCS Inovação 2026 e destaca tecnologia, inclusão e novos caminhos para o mercado de seguros

Executivos do Grupo abordaram inteligência artificial, distribuição, equidade e evolução do seguro de vida durante os dias do evento – A MAG marcou presença no CQCS Inovação 2026, realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP), com executivos em debates sobre os desafios e as transformações do mercado segurador. Sob o tema “Transformando o Seguro”, o evento reuniu lideranças, seguradoras, corretores, insurtechs e empresas de tecnologia para discutir tendências, oportunidades e o futuro do setor. Ao longo da programação, representantes do Grupo compartilharam experiências e perspectivas sobre como combinar inovação, estratégia de negócios e relacionamento humano para acompanhar as novas necessidades dos consumidores.

Tecnologia e relacionamento humano na distribuição

Na discussão sobre o papel da tecnologia na distribuição de seguros, Marcio Batistuti, diretor Comercial Varejo do Grupo MAG, participou do painel “Tecnologia Fortalecendo o Diferencial Humano do Corretor”, ao lado de Luciano Calheiros, VP Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA Brasil, e Paulo Ricardo Costa, diretor-executivo de Distribuição da Zurich Seguros. O executivo discutiu como a ampliação do portfólio de seguros e a diversidade de perfis e necessidades dos consumidores exigem uma atuação cada vez mais consultiva dos corretores.

“A capacidade de orientação do corretor também deve acompanhar esse cenário. A tecnologia e a inteligência artificial podem assumir uma série de tarefas operacionais, desde a preparação de informações até o acompanhamento posterior. Assim, o profissional ganha tempo para fazer aquilo que é essencialmente humano: ouvir, compreender o contexto, construir confiança e ajudar o cliente a tomar decisões”, afirmou Batistuti.

Gê Coelho, líder de Relações Institucionais da Favela Seguros, participou do painel “Equidade como Ferramenta de Fortalecimento do Seguro”, ao lado de Patrícia Coimbra (diretora de Gente & Cultura da Porto) e Thereza Moreno (sócia da TM Consultoria). O debate abordou a necessidade de o mercado avançar da diversidade para o reconhecimento de diferentes realidades sociais como legítimas destinatárias de proteção. Gê destacou a importância de ampliar a inclusão securitária e superar percepções que associam territórios de maior vulnerabilidade à ausência de patrimônio ou à inviabilidade de negócios. Segundo ele, reconhecer o potencial econômico e social dessas comunidades é um passo fundamental para ampliar o alcance da proteção financeira.

“A favela não é apenas um mercado a ser alcançado, mas um território que produz patrimônio, conhecimento e soluções. Precisamos superar a visão que enxerga esses espaços apenas pela ótica do risco e reconhecer seus moradores como sujeitos de proteção. A maior inovação do mercado segurador vai além da tecnologia: está em reconhecer que todas as pessoas são dignas de proteção financeira”, defendeu Coelho.

Liderança e perspectivas para o mercado segurador

Leonardo Lourenço, vice-presidente do Grupo MAG, participou da abertura do segundo dia do evento, em um momento dedicado às perspectivas de evolução do mercado segurador e ao papel das lideranças na construção do futuro do setor. Em sua participação, o executivo destacou a importância de acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores, explorar novas oportunidades de negócios e fortalecer a capacidade de adaptação das seguradoras diante de um cenário em constante transformação. A discussão também trouxe a inovação como um elemento estratégico para ampliar o alcance da proteção financeira e tornar o seguro cada vez mais presente na vida dos brasileiros.

“Um mercado de seguros mais forte depende da capacidade de evoluir, identificar novas oportunidades e responder às transformações da sociedade. A inovação precisa estar conectada à estratégia dos negócios e, principalmente, à ampliação da capacidade de levar proteção às pessoas”, afirmou Lourenço.

A antecipação de tendências e a preparação para os desafios futuros foram os principais temas da apresentação de Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG, nos Painéis de Líderes, num bate-papo com Breno Gomes, CEO da MetLife Brasil; André Lauzana, CEO da XP Seguridade; e Gustavo Doria Filho, fundador e CEO do CQCS. O executivo compartilhou a visão da companhia sobre o papel da inovação na evolução dos negócios e apresentou ferramentas e iniciativas voltadas ao planejamento estratégico e à construção de cenários futuros.

Entre os exemplos estão o Foresight e o MAG 200, iniciativas que contribuem para explorar cenários e planejar as melhores estratégicas, e o MAGIA, programa da MAG que integra inteligência artificial, dados, capacitação e governança aos desafios do negócio. Molina também relacionou a capacidade de inovar à valorização das pessoas, destacando o reconhecimento da MAG como a melhor empresa para trabalhar no Brasil e a melhor no Rio de Janeiro (pelo segundo ano consecutivo) pelo ranking Great Place to Work (GPTW) 2026.

Ao abordar a evolução do conceito de proteção em vida, o CEO ressaltou a estratégia de ampliar a atuação da MAG para apoiar o bem-estar financeiro, emocional e físico das pessoas em diferentes etapas de suas trajetórias. “O futuro do seguro de vida não é retirar as pessoas da equação. É usar a tecnologia para ampliar a capacidade humana de cuidar. Queremos ser uma referência de proteção que esteja presente não apenas no momento da indenização, mas em todas as passagens importantes da vida”, ressaltou Molina.

Seguro de vida em evolução constante

As transformações do seguro de vida também estiveram em pauta no painel “Seguro de Vida em Evolução Constante”, que contou com a participação de Carice Weber, diretora-executiva Corporate da MAG, ao lado de Amaury Pugliese, Chief Revenue Officer (CRO) da Provider IT, e Jefferson Silva, superintendente executivo de Varejo da CAIXA Vida e Previdência.

A executiva destacou como o aumento da longevidade e as mudanças no comportamento dos consumidores vêm ampliando o papel do seguro de vida. Como exemplo dessa evolução, apresentou a Linha INVIDA, da MAG, com soluções voltadas à proteção em vida. Também abordou a oferta de pacotes modulares e customizados, adaptados às necessidades de cada parceiro, e a diversificação dos canais de distribuição como caminhos para alcançar novos públicos.

“O seguro de vida precisa acompanhar a evolução da sociedade e estar cada vez mais conectado às necessidades das pessoas. Isso passa por desenvolver soluções que protejam não apenas quem fica, mas também quem está vivo, com coberturas e assistências adequadas a diferentes perfis e momentos da jornada. O desafio é ampliar o acesso e fazer com que a proteção esteja presente em mais momentos da vida dos brasileiros”, afirmou Weber.

O corretor no centro das decisões do mercado

Já Marco Antônio Gonçalves, presidente do Conselho Consultivo da MAG Seguros, participou do painel “Presente e Futuro do Mercado de Seguros – O Corretor no Centro da Decisão”, ao lado de Boris Ber, presidente do Sincor-SP, e Robert Bittar, vice-presidente da Fenacor. O debate abordou os desafios para ampliar a presença dos seguros na sociedade brasileira e o protagonismo dos corretores na expansão do mercado.

O executivo destacou que o crescimento do mercado depende de uma atuação mais abrangente dos profissionais de distribuição. Marco também ressaltou o potencial da tecnologia e da inteligência artificial como ferramentas de apoio à atividade comercial, contribuindo para orientar os corretores e facilitar a oferta de produtos mais complexos.

“O que nos trouxe até aqui hoje não nos levará nos próximos 10, 15 anos. Precisamos refletir sobre como ampliar o alcance do seguro na sociedade. O corretor será o grande protagonista desse processo de desenvolvimento do mercado, levando proteção a pessoas que ainda não têm acesso a essas soluções. As seguradoras precisam prover produtos cada vez melhores, enquanto a tecnologia deve ajudar os profissionais a ampliar sua capacidade de atuação”, afirmou Gonçalves.

Dados e inteligência artificial a serviço da relevância do seguro

O uso estratégico de dados e inteligência artificial foi abordado por Cristiane Junqueiro, head da Simple2u, insurtech do Grupo MAG, durante o painel “Dados e IA Ampliando a Relevância do Seguro”, ao lado de Castelano Santos, CEO da Tech Trail, e Eduardo Rodrigues, cofundador e CEO da Applause. A discussão explorou o potencial dessas tecnologias para superar a automação de processos e contribuir para decisões mais precisas, produtos alinhados aos perfis dos consumidores e experiências mais eficientes.

Cristiane ressaltou que o valor da tecnologia está em sua capacidade de simplificar a contratação, reduzir atritos, agilizar soluções e aproximar a proteção das demandas reais dos clientes. A executiva também chamou atenção para a necessidade de transformar dados em inteligência aplicada ao negócio, considerando a qualidade das informações disponíveis e a avaliação dos resultados de cada iniciativa.

“A inteligência artificial não pode ser um fim em si mesma. A pergunta mais importante não é apenas o que a tecnologia consegue fazer, mas qual problema ela resolve e que valor entrega ao cliente. Quando os dados e a IA são aplicados com propósito, conseguimos simplificar jornadas, melhorar processos e tornar o seguro mais relevante na vida das pessoas”, explicou.

A participação dos executivos nos dois dias do CQCS Inovação 2026 reforçou o compromisso da MAG com o desenvolvimento do mercado segurador e com a construção de soluções que combinem inovação, proximidade com os consumidores e ampliação da proteção financeira.

Sobre o Grupo MAG:

Com 191 anos de história, o Grupo MAG é especialista em vida e previdência e reúne empresas que atuam em diferentes segmentos do mercado financeiro e segurador, incluindo a MAG Seguros, MAG Investimentos, MAG Capitalização, Simple2u e Favela Seguros, além do Instituto de Longevidade MAG.

Com mais de 2,3 mil colaboradores e presença em diferentes regiões do país, o Grupo alia tradição, inovação e solidez na oferta de soluções voltadas à proteção e ao planejamento financeiro dos brasileiros.

Entre os reconhecimentos de suas empresas, destaca-se a MAG Seguros, eleita, em 2026, a melhor empresa para trabalhar no Brasil, na categoria Grandes Empresas, pelo Great Place to Work (GPTW). A seguradora também conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar no ranking GPTW Rio de Janeiro, figurou entre as 50 melhores empresas para trabalhar na América Latina e foi reconhecida pela Forbes entre as melhores seguradoras do Brasil.

Foto: Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG, durante o Painel de Líderes, com Breno Gomes (CEO da MetLife Brasil), André Lauzana (CEO da XP Seguridade) e Gustavo Dória Filho (fundador e CEO do CQCS) – Foto: Divulgação Grupo MAG