Bradesco Vida e Previdência lança campanha “Seguro sem Drama”

Novo filme aposta em uma abordagem leve e descontraída para ressignificar a percepção sobre o seguro de vida
Confira o filme:
A Bradesco Vida e Previdência estreia sua nova campanha “Seguro sem Drama”, criada pela AlmapBBDO, que busca mudar a percepção sobre o seguro de vida a partir de uma abordagem leve e descontraída. A estratégia parte do imaginário associado ao produto para mostrar que falar de proteção não precisa estar relacionado apenas a momentos desafiadores, mas também a planejamento, cuidado e tranquilidade para viver o presente e pensar no futuro.
O filme tem como principal elemento criativo a trilha sonora, com a música “Epitáfio”, dos Titãs. Conhecida por propor uma reflexão sobre escolhas, experiências e como aproveitar a vida, a música ganha novo contexto na campanha. E alguns trechos da canção ajudam a estabelecer essa conexão: a campanha propõe uma conversa sobre cuidado, preparo e segurança financeira para aproveitar melhor o presente por meio do seguro de vida.
Na peça, um potencial cliente conversa com um corretor e começa a cantar, levando a conversa para um tom dramático. A performance é interrompida pelo corretor: “Calma, cara. Isso é um seguro de vida.” A quebra de expectativa conduz ao conceito da campanha: “Não faça drama, faça um Seguro de Vida Bradesco.”
A ideia é ressignificar a conversa sobre o produto e aproximá-la de situações presentes na vida das pessoas, reforçando que o seguro de vida pode fazer parte do planejamento e da proteção financeira antes que qualquer imprevisto aconteça.
“Queremos tornar a conversa sobre seguro de vida mais natural e próxima às pessoas. A campanha traz justamente a quebra dessa associação tradicional do produto a situações desafiadoras, para mostrar que proteção também tem a ver com planejamento, cuidado e tranquilidade”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.
A campanha terá veiculação em TVs aberta e fechada, streaming, spots de rádio, além de redes sociais, ampliando os pontos de contato com diferentes públicos e reforçando a estratégia de aproximar o tema da rotina dos consumidores.
“Ampliar a cultura de proteção passa também por transformar a forma como falamos sobre seguro de vida. A campanha traz esse tema para uma linguagem mais contemporânea e próxima, contribuindo para ampliar a compreensão sobre o papel do produto no planejamento financeiro e na proteção das famílias ao longo da vida”, destaca Bernardo Castello, presidente da Bradesco Vida e Previdência.
Ficha Técnica
Bradesco Vida e Previdência
Seguro sem Drama
Agência: AlmapBBDO
Anunciante: Bradesco Vida e Previdência
Título: Seguro sem Drama
Produto: Seguro de Vida Bradesco
Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu
CCO: Pernil
Vice-presidentes de criação: Fernando Duarte e Henrique Del Lama
Diretores de Criação: Luiza Valdetaro e Daniel Chagas Martins
Criação: Daniel Trimer e Guto Merino
COO: Rafaela Alves
Atendimento: Camilla Massari, Fernanda Portugal, Fernanda Tognozzi, Pedro Hanazumi Lima, Alexia Cerquinho, Ana Clara Ribeiro, Vinicyus Silva Maciel e Letícia Urizzi
Community Manager: Rodrigo Neri
CSO: João Gabriel Fernandes
Planejamento: Rafael de Andrade, Silvia Mello, Bruna Pinge, Henrique Oliveira, Jorge Rosas, Larissa de Souza Simões, Allyson Souza, Lucas Carvalho e Victoria Vaz
Mídia: Melissa Carvalho, Caue Martini, Fernanda Alencar, Isabella Rosati, Beatriz Buosi, Letícia Soares, Fernanda Libarino, Mariana Reis e Gustavo França.
Produtor Gráfico: José Roberto
Coordenação Produção Gráfica: Rose Ribeiro
Arte Final: Triple A
Revisão: Eliana Pavan
Head of Creative Technology: Lilian Cavallini
Produção Digital: Luan Henriques e Natalia Calamari
Art Buyer: Tereza Setti e Flávia Padrão
Fotografia: Mariana Valverde
Produção fotos: 21 Sun Production
Tratamento imagens: Fábio Neres
Produção Audiovisual: Diego Villas Bôas, Aline Silva e Giuliano Springhetti.
Produtora imagem: Saigon Filmes
Diretor: Silvio Cunha
Produtores Executivos: Marcelo Altschuler e Victoria Scaff
Atendimento: Bruna Chamlian, Patricia Aguiar, Fernanda Mormanno, Giovanna Saad, Karin Diniz
Coordenadora de Produção: Katiucia Soares
Assistentes de Coord. de Produção: Karen Burd e Thalita Machado
Diretor de Fotografia: Kairo Lenz
Diretor de Arte: Mariana Cavalcante
Assistente de Direção: Dudu Moraes
Diretor de Produção: Robertinho Bellezia
Figurinista: Gabi Pinesso
Produtor de Casting: Alice e Neto
Produtora de Locação: Kleber Pereira
Produtora de Objetos: Adriana de Paula e Fabiana de Paula
Maquiadora: Carla Carrasco
Coordenação de Pós-produção: Rafaela Lopez
Finalizador: Leo Vitorelli
Montador: Marcelo Voogelar
Cor: Bleach
Pós-produção: Butterfly
Produtora de Som: Cabaret
Produção Musical: Leticia Medeiros
Compositor: André Henrique
Mixagem: Gab Scatolin
Finalização: Leticia Medeiros e Lucas Comparato
Atendimento: Ingrid Lopes, Bruna Rocha e Barbara Russiano
Coordenação: Chandra Lima, Mavi Capelasso, Leonardo Vieira e Débora Mello
Locução: Abib
Aprovação do Cliente: Alexandre Nogueira, Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Carla Zavarize e Adriana De Alcântara Pacheco.