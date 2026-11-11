Bradesco Vida e Previdência lança campanha “Seguro sem Drama”

Novo filme aposta em uma abordagem leve e descontraída para ressignificar a percepção sobre o seguro de vida

Confira o filme:

A Bradesco Vida e Previdência estreia sua nova campanha “Seguro sem Drama”, criada pela AlmapBBDO, que busca mudar a percepção sobre o seguro de vida a partir de uma abordagem leve e descontraída. A estratégia parte do imaginário associado ao produto para mostrar que falar de proteção não precisa estar relacionado apenas a momentos desafiadores, mas também a planejamento, cuidado e tranquilidade para viver o presente e pensar no futuro.

O filme tem como principal elemento criativo a trilha sonora, com a música “Epitáfio”, dos Titãs. Conhecida por propor uma reflexão sobre escolhas, experiências e como aproveitar a vida, a música ganha novo contexto na campanha. E alguns trechos da canção ajudam a estabelecer essa conexão: a campanha propõe uma conversa sobre cuidado, preparo e segurança financeira para aproveitar melhor o presente por meio do seguro de vida.

Na peça, um potencial cliente conversa com um corretor e começa a cantar, levando a conversa para um tom dramático. A performance é interrompida pelo corretor: “Calma, cara. Isso é um seguro de vida.” A quebra de expectativa conduz ao conceito da campanha: “Não faça drama, faça um Seguro de Vida Bradesco.”

A ideia é ressignificar a conversa sobre o produto e aproximá-la de situações presentes na vida das pessoas, reforçando que o seguro de vida pode fazer parte do planejamento e da proteção financeira antes que qualquer imprevisto aconteça.

“Queremos tornar a conversa sobre seguro de vida mais natural e próxima às pessoas. A campanha traz justamente a quebra dessa associação tradicional do produto a situações desafiadoras, para mostrar que proteção também tem a ver com planejamento, cuidado e tranquilidade”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A campanha terá veiculação em TVs aberta e fechada, streaming, spots de rádio, além de redes sociais, ampliando os pontos de contato com diferentes públicos e reforçando a estratégia de aproximar o tema da rotina dos consumidores.

“Ampliar a cultura de proteção passa também por transformar a forma como falamos sobre seguro de vida. A campanha traz esse tema para uma linguagem mais contemporânea e próxima, contribuindo para ampliar a compreensão sobre o papel do produto no planejamento financeiro e na proteção das famílias ao longo da vida”, destaca Bernardo Castello, presidente da Bradesco Vida e Previdência.

Ficha Técnica

Bradesco Vida e Previdência

Seguro sem Drama

Agência: AlmapBBDO

Anunciante: Bradesco Vida e Previdência

Título: Seguro sem Drama

Produto: Seguro de Vida Bradesco

Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu

CCO: Pernil

Vice-presidentes de criação: Fernando Duarte e Henrique Del Lama

Diretores de Criação: Luiza Valdetaro e Daniel Chagas Martins

Criação: Daniel Trimer e Guto Merino

COO: Rafaela Alves

Atendimento: Camilla Massari, Fernanda Portugal, Fernanda Tognozzi, Pedro Hanazumi Lima, Alexia Cerquinho, Ana Clara Ribeiro, Vinicyus Silva Maciel e Letícia Urizzi

Community Manager: Rodrigo Neri

CSO: João Gabriel Fernandes

Planejamento: Rafael de Andrade, Silvia Mello, Bruna Pinge, Henrique Oliveira, Jorge Rosas, Larissa de Souza Simões, Allyson Souza, Lucas Carvalho e Victoria Vaz

Mídia: Melissa Carvalho, Caue Martini, Fernanda Alencar, Isabella Rosati, Beatriz Buosi, Letícia Soares, Fernanda Libarino, Mariana Reis e Gustavo França.

Produtor Gráfico: José Roberto

Coordenação Produção Gráfica: Rose Ribeiro

Arte Final: Triple A

Revisão: Eliana Pavan

Head of Creative Technology: Lilian Cavallini

Produção Digital: Luan Henriques e Natalia Calamari

Art Buyer: Tereza Setti e Flávia Padrão

Fotografia: Mariana Valverde

Produção fotos: 21 Sun Production

Tratamento imagens: Fábio Neres

Produção Audiovisual: Diego Villas Bôas, Aline Silva e Giuliano Springhetti.

Produtora imagem: Saigon Filmes

Diretor: Silvio Cunha

Produtores Executivos: Marcelo Altschuler e Victoria Scaff

Atendimento: Bruna Chamlian, Patricia Aguiar, Fernanda Mormanno, Giovanna Saad, Karin Diniz

Coordenadora de Produção: Katiucia Soares

Assistentes de Coord. de Produção: Karen Burd e Thalita Machado

Diretor de Fotografia: Kairo Lenz

Diretor de Arte: Mariana Cavalcante

Assistente de Direção: Dudu Moraes

Diretor de Produção: Robertinho Bellezia

Figurinista: Gabi Pinesso

Produtor de Casting: Alice e Neto

Produtora de Locação: Kleber Pereira

Produtora de Objetos: Adriana de Paula e Fabiana de Paula

Maquiadora: Carla Carrasco

Coordenação de Pós-produção: Rafaela Lopez

Finalizador: Leo Vitorelli

Montador: Marcelo Voogelar

Cor: Bleach

Pós-produção: Butterfly

Produtora de Som: Cabaret

Produção Musical: Leticia Medeiros

Compositor: André Henrique

Mixagem: Gab Scatolin

Finalização: Leticia Medeiros e Lucas Comparato

Atendimento: Ingrid Lopes, Bruna Rocha e Barbara Russiano

Coordenação: Chandra Lima, Mavi Capelasso, Leonardo Vieira e Débora Mello

Locução: Abib

Aprovação do Cliente: Alexandre Nogueira, Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Carla Zavarize e Adriana De Alcântara Pacheco.