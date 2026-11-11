Plataforma gratuita reúne cursos e conteúdos sobre sustentabilidade, consumo consciente e habilidades verdes

Plataforma do Grupo Bradesco Seguros aberta à sociedade oferece cursos e trilhas em diferentes formatos sobre ASG, consumo consciente e negócios sustentáveis – Consumo consciente, habilidades verdes e práticas ASG estão entre os temas disponíveis gratuitamente no Espaço Universeg, plataforma do Grupo Bradesco Seguros aberta à sociedade. A plataforma reúne conteúdos sobre Ambiental, Social e Governança (ASG), negócios sustentáveis e escolhas mais conscientes, em formatos como vídeos, e-books, e-learning, infográficos e materiais de aprendizagem rápida, voltados a pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos no âmbito pessoal e profissional.

A oferta ganha relevância em um cenário no qual competências associadas às questões socioambientais vêm sendo valorizadas em diferentes áreas de atuação. Segundo o Green Skills Report 2025, do LinkedIn, profissionais com habilidades verdes (competências e conhecimentos que contribuem para práticas e atividades mais sustentáveis) registram uma taxa global de contratação 46,6% superior à média geral. O levantamento também mostra que essas habilidades vêm ganhando espaço para além das carreiras tradicionalmente ligadas à área ambiental, alcançando profissionais de diferentes setores.

“A sustentabilidade está cada vez mais conectada às decisões que tomamos, tanto no ambiente profissional quanto em nossa vida cotidiana.”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

Entre os conteúdos disponíveis nessa categoria estão “Green Skills – Habilidades Verdes: Você Está Pronto para o Futuro Sustentável?”, “Protegendo o Futuro do Planeta e do Seu Negócio”, “Sustentabilidade é Trend – Como Ser um Consumidor Consciente”, “Por Dentro da ESG”, “Como Fazer Escolhas Mais Sustentáveis” e “Negócios Sustentáveis”.

A plataforma também reúne a trilha “Aprendendo sobre Sustentabilidade”, composta por quatro conteúdos de leitura rápida, que apresentam o conceito de ASG e seus pilares ambiental, social e de governança.

Habilidades verdes e desenvolvimento profissional

As habilidades verdes estão presentes em diferentes atividades e contextos profissionais, além das ocupações diretamente relacionadas ao meio ambiente. Elas abrangem conhecimentos e competências que ajudam a incorporar questões ambientais e sociais às atividades profissionais e a estimular práticas mais conscientes.

No Espaço Universeg, essa relação com o desenvolvimento profissional é abordada, entre outros materiais, no conteúdo “Green Skills – Habilidades Verdes: Você Está Pronto para o Futuro Sustentável?”. A temática também aparece em materiais sobre hábitos cotidianos, consumo consciente e adoção de práticas responsáveis nos negócios.

“A capacitação é importante para aproximar conceitos de sustentabilidade. Ao oferecer conteúdo sobre ASG, consumo consciente, negócios sustentáveis e habilidades verdes, buscamos tornar esse conhecimento mais acessível e aplicável a diferentes contextos”, complementa Andrea.

Conteúdo gratuito e aberto à sociedade

O Espaço Universeg reúne conteúdos gratuitos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional, em áreas como educação em seguros, educação financeira, desenvolvimento pessoal e profissional, longevidade e sustentabilidade. Ao dobrar sua base de usuários registrados em 2025, a Universeg reafirma sua missão de levar aprendizagem de qualidade a um número cada vez maior de pessoas.

Para acessar os conteúdos, basta realizar um cadastro simples em www.espacouniverseg.com.br. Na plataforma, os usuários podem receber recomendações de acordo com seus interesses e acessar os certificados dos cursos realizados.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.