UCS reúne corretores de seguros e parceiros para celebrar 2026

Tradicional confraternização da entidade acontece em 27 de novembro, no Buffet Mediterrâneo Costa Aguiar Master, em São Paulo – A UCS – União dos Corretores de Seguros – realiza, no dia 27 de novembro, sua tradicional Festa de Confraternização, reunindo associados e parceiros para celebrar o ano de 2026. Com o convite “Vamos comemorar juntos!”, o encontro acontece a partir das 19 horas, no Buffet Mediterrâneo Costa Aguiar Master, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

A celebração será uma oportunidade de reencontro entre profissionais que compartilham a rotina e os desafios do mercado de seguros, fortalecendo as amizades e as parcerias construídas ao longo do ano. Também marcará um momento de agradecimento à participação dos associados e ao apoio dos parceiros às iniciativas da entidade.

“Cada encontro e cada iniciativa da UCS ganham sentido com a participação dos nossos associados e parceiros. A confraternização é uma oportunidade de agradecer por essa presença ao longo do ano, celebrar o que construímos juntos e renovar o entusiasmo para seguir trabalhando pela união e pelo desenvolvimento dos corretores de seguros”, destaca Augusto Vicente Esteves, presidente da UCS.

Ao longo de sua trajetória, a UCS tem promovido a aproximação entre corretores de seguros, incentivando a troca de experiências, o desenvolvimento profissional e a geração de negócios. A confraternização faz parte dessa história ao proporcionar um espaço de convivência que amplia os vínculos para além da agenda de encontros e atividades da associação.

Festa de Confraternização UCS 2026

Data: 27 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: a partir das 19 horas

Local: Buffet Mediterrâneo Costa Aguiar Master

Endereço: Rua Costa Aguiar, 635 – Ipiranga – São Paulo/SP

Informações e credenciamento de associados: secretaria@uniaodecorretores.com.br