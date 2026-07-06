Há 58 anos, o Sincor-MG é a força que representa, une e fortalece os corretores de seguros de Minas Gerais

Mais do que representar uma categoria, o Sindicato constrói pontes, defende direitos e impulsiona o desenvolvimento do mercado segurador mineiro há quase seis décadas.

Celebrar os 58 anos do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG), em 9 de julho, é reconhecer uma trajetória construída com diálogo, representatividade e compromisso com milhares de profissionais que fazem do mercado de seguros um dos pilares da proteção da sociedade. Ao longo de quase seis décadas, a entidade consolidou seu papel como a principal voz dos corretores de seguros no estado, atuando na defesa da categoria e no fortalecimento da atividade.

Muito se fala sobre como seria um dia sem seguro e sobre os impactos que isso causaria na vida das pessoas, das empresas e da economia. Mas uma reflexão também se faz necessária: e o corretor de seguros, como seria sua caminhada sem o Sincor-MG? Ao longo de 58 anos, o Sindicato esteve presente nos principais momentos da categoria, oferecendo suporte, orientação, qualificação, representatividade política e institucional, além de defender os interesses dos profissionais diante dos desafios de um mercado em constante transformação.

Mais do que uma entidade de classe, o Sincor-MG tornou-se um ponto de apoio para os corretores mineiros. A atuação do Sindicato vai desde a promoção de capacitações e eventos até a interlocução com órgãos públicos, seguradoras e demais instituições do setor, sempre buscando fortalecer a profissão, ampliar oportunidades e contribuir para um ambiente de negócios mais sólido e valorizado.

Para o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, a história da entidade é resultado da dedicação de todos aqueles que acreditaram na força da união. “Chegar aos 58 anos representa muito mais do que celebrar uma data. É reconhecer o trabalho de gerações de corretores que construíram uma entidade forte, respeitada e preparada para defender os interesses da categoria. O Sincor-MG existe porque acredita que, juntos, somos capazes de transformar desafios em oportunidades e fortalecer ainda mais a profissão.”

O presidente também destaca que o compromisso da instituição permanece voltado para o futuro. “Seguiremos investindo em representatividade, inovação, capacitação e proximidade com os corretores de seguros. Nosso propósito é garantir que cada profissional tenha uma entidade atuante ao seu lado, defendendo seus direitos, promovendo seu desenvolvimento e valorizando o papel essencial que desempenha na proteção da sociedade.”

Foto: o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes