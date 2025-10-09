Grupo MAG Seguros é reconhecido entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo GPTW 2025

Reconhecimento nacional reforça a cultura organizacional da companhia, centrada nas pessoas e guiada pelo propósito de construir uma empresa longeva, humana e inovadora – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência e com 190 anos de atuação ininterrupta no país, foi reconhecido como a sétima melhor empresa de grande porte para trabalhar no Brasil, segundo o ranking nacional do Great Place to Work 2025 (GPTW). O resultado consolida a companhia entre as organizações que mais se destacam em práticas de gestão de pessoas, confiança e valorização do capital humano no país.

Neste ano, a MAG já havia sido eleita a melhor empresa de grande porte para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro e a segunda melhor seguradora do Brasil, reforçando sua consistência na construção de um ambiente de trabalho que inspira pertencimento, desenvolvimento e orgulho de fazer parte. A presença no ranking nacional chancela os esforços contínuos da companhia em promover uma cultura de cuidado, inclusão e aprendizado.

“Estar entre as 10 melhores empresas de grande porte para trabalhar no Brasil não é apenas um prêmio, é a confirmação de que nossas escolhas diárias, feitas com e para pessoas, constroem algo maior. Na MAG, acreditamos que uma cultura não se impõe, ela se vive. Escutar de verdade, cuidar sem reservas e confiar com consistência é o que nos torna capazes de crescer de forma humana e sustentável”, destaca Patrícia Campos, diretora de Gente e Gestão do Grupo MAG.

Entre as principais iniciativas que sustentam esse resultado estão o Jeito MAG de Ser, proposta de valor ao colaborador que traduz os comportamentos e experiências que definem a cultura da empresa; o programa Plural, voltado à diversidade, equidade e inclusão; o Ciclo de Gente, que promove o diálogo e o desenvolvimento, além de ações voltadas à saúde mental, programas de reconhecimento e incentivo à valorização da “prata da casa”.

“Cada um desses programas traduz nossa convicção de que a cultura se fortalece quando há alinhamento entre discurso e prática. Eles mostram nossa forma de cuidar das pessoas e de construir um ambiente em que todos se sintam parte. Esse reconhecimento confirma que estamos transformando valores em experiências concretas para os nossos times”, afirma Campos.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.