Grupo Bradesco Seguros se destaca no GPTW Rio de Janeiro e no setor de Saúde

Companhia mantém posição entre as melhores empresas para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro e segue reconhecida no ranking do setor de Saúde, categoria planos de saúde – O Grupo Bradesco Seguros reafirma seu compromisso com a valorização das pessoas ao se manter, pelo segundo ano consecutivo, entre as 10 melhores empresas de grande porte para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW) – Regional Rio de Janeiro 2026.

Na 19ª edição da premiação, que contou com a participação de 190 empresas, 60 foram reconhecidas nas categorias Pequenas, Médias e Grandes Empresas. O Grupo Bradesco Seguros destacou-se entre as organizações premiadas na categoria de Grandes Empresas, consolidando sua atuação consistente na gestão de pessoas e do clima organizacional.

A cerimônia de premiação foi realizada em 30 de junho, no Vivo Rio. O evento contou com a participação dos Embaixadores do Grupo, Gabriela de Almeida Fagundes, Analista de Produtos RH Sênior, e Júlio Cesar Medeiros Ferreira, Gerente de Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros, além das Business Partners Fernanda Cabo Monteiro e Rafaela da Silva Nascimento.

Ao repetir o resultado obtido na edição anterior, a companhia consolida sua presença entre os destaques do ranking regional e evidencia a consistência de iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional, ao bem-estar das equipes e à promoção de um ambiente de trabalho pautado pelo respeito e pela colaboração.

Para Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros, a permanência entre as melhores empresas para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro reflete a consistência das estratégias voltadas às pessoas.

“Manter o Grupo Bradesco Seguros entre as melhores empresas para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro é motivo de orgulho para todos nós. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso contínuo com a valorização das pessoas, o desenvolvimento dos colaboradores e o fortalecimento de um ambiente cada vez mais colaborativo, respeitoso e acolhedor.”

O reconhecimento no ranking regional é parte de uma agenda mais ampla. Em 2 de julho, o Grupo também foi destaque na 13ª edição do GPTW – Ranking do Setor de Saúde.

A premiação reuniu 231 empresas inscritas, das quais 80 foram reconhecidas. O Grupo Bradesco Seguros está entre as 15 melhores empresas de grande porte do segmento de planos de saúde.

A cerimônia contou com a participação da Embaixadora do Clima e superintendente sênior da Bradesco Saúde, Aline Thomasi Cayres Costa e da Business Partner Tatiana França Silva, que representaram a companhia no evento.

Para Thomasi, o reconhecimento possui um significado especial para a companhia.

“Receber este prêmio reforça nosso propósito de contribuir para a qualidade de vida nas organizações. Desenvolvemos um dos benefícios mais valorizados pelos funcionários, o plano de saúde, e sermos reconhecidos como uma das melhores empresas do setor para trabalhar evidencia que o cuidado com as pessoas começa dentro de casa, com nossas próprias equipes.”

O resultado reforça a atuação consistente do Grupo Bradesco Seguros na promoção de um ambiente de trabalho de excelência, alinhado às melhores práticas de gestão de pessoas.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.