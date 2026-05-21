Grupo Bradesco Seguros realiza DesBRAva Day e fortalece cultura de inovação com formação estruturada de funcionários

Encontro anual estratégico conecta teoria e prática, promove imersão no ecossistema de inovação e prepara profissionais para os desafios do futuro – O Grupo Bradesco Seguros realiza, no dia 19 de maio, o DesBRAva Day, encontro híbrido que reunirá, na sede da seguradora na Avenida Paulista, funcionários que concluíram o programa desBRAva, iniciativa estratégica voltada à disseminação e ao fortalecimento da cultura de inovação na companhia. O programa está atualmente em sua quarta edição, e já possui mais de 100 participantes na comunidade formada.

Criado em 2024 pelo time de Inovação, em parceria com a Universeg, o desBRAva se consolidou como uma iniciativa de formação estruturada, com o objetivo de desenvolver funcionários capazes de atuar como multiplicadores da cultura inovadora, conectando conhecimento teórico, aplicação prática e interação com o ecossistema de tecnologia e inovação.

A jornada é estruturada em quatro módulos progressivos, que abrangem desde o nivelamento conceitual até a aplicação prática de inovação e inteligência artificial. O modelo permite que os participantes desenvolvam uma visão sistêmica sobre o tema e suas aplicações no contexto dos negócios e da transformação digital.

“A transformação digital só acontece de forma consistente quando as pessoas estão preparadas e engajadas. O desBRAva reforça nosso compromisso com o desenvolvimento contínuo dos funcionários, estimulando o aprendizado, a troca de experiências e a construção de uma cultura de inovação alinhada aos nossos valores e à sustentabilidade do negócio”, afirma Valdirene Secato, diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros.

Ao longo da trilha, o programa combina diferentes formatos de aprendizagem, como webinars com especialistas, rodas de conversa com executivos, workshops práticos e uma expedição presencial a hubs de inovação em São Paulo, proporcionando contato direto com tendências, tecnologias emergentes e casos reais do mercado.

“Investir em inovação passa, necessariamente, pelo desenvolvimento das pessoas. O desBRAva é uma iniciativa que prepara nossos profissionais para pensar o futuro, experimentar novas soluções e aplicar a inovação de forma prática no dia a dia do negócio, fortalecendo a competitividade e a evolução contínua da companhia”, destaca José Loureiro, diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

Seguindo o propósito de ser uma iniciativa de aprendizado contínuo, o desBRAva mantém uma comunidade ativa, com encontros periódicos mensais voltados à troca de experiências, proposição de desafios e projetos, e atualização contínua. O DesBRAva Day se insere nesse contexto como um momento de conexão, visão de futuro e celebração, reforçando o engajamento dos profissionais e a continuidade do desenvolvimento após a formação.

A iniciativa reflete a estratégia do Grupo Bradesco Seguros de investir de forma consistente na capacitação de seus funcionários e na construção de uma cultura organizacional alinhada às transformações tecnológicas e às demandas de um mercado em constante evolução.