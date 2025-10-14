Grupo Bradesco Seguros está novamente entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil

Este ano, a companhia também foi reconhecida em rankings regionais e setorial da consultoria GPTW – O Grupo Bradesco Seguros foi novamente reconhecido pela consultoria Great Place to Work (GPTW) e figura entre as 85 melhores empresas para trabalhar no Brasil, na categoria Grandes (de 1.000 a 9.999 funcionários), do ranking nacional de 2025. A companhia já havia recebido o reconhecimento no âmbito em 2024, 2021 e 2018.

“Ser reconhecido mais uma vez pelo GPTW é a confirmação de que nosso compromisso com o bem-estar das pessoas se reflete em ações concretas. Esse resultado é fruto de uma cultura construída com diálogo, respeito e valorização de cada funcionário”, diz Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

Neste ano, a seguradora também conquistou destaque nos rankings regionais do Rio de Janeiro, Barueri (SP) e Paraná, além do ranking setorial de saúde, reforçando que a prática da centralidade nas pessoas e da conexão, que são atributos da nossa cultura, são prioridades em todas as regiões onde a companhia atua.

Andrea Carrasco, Superintendente Sênior de Recursos Humanos, do Grupo Bradesco Seguros recebe o reconhecimento Andrea Carrasco, Gabriela Fagundes, Maria Izabel Generoso Pedrosa, Jéssica de Andrade Cominato e Bruna Iris

