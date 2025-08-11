Grupo Apisul é destaque no Prêmio Preferência do Transporte e Logística do RS

Na última semana, o Grupo Apisul recebeu destaque na edição 2025 do Prêmio Preferência do Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, concedido pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga no Rio Grande do Sul (SETCERGS). A companhia conquistou dois troféus, nas categorias Corretora de Seguros e Empresa de Gerenciamento de Riscos, com a Apisul Seguros e Multisat, respectivamente. Anualmente, a distinção reconhece empresas, marcas e instituições que, ao longo do último ano, se destacaram no setor do transporte rodoviário de cargas, pela eficiência dos serviços prestados.

“Esse reconhecimento é resultado de um esforço conjunto, iniciado há quatro décadas, com a criação da Apisul Corretora, e que e se tornou o grupo que é hoje graças ao apoio de clientes, amigos e colaboradores. Acreditamos na confiança, na responsabilidade, na dedicação, na eficiência e na prevenção para conduzir o relacionamento com nossos parceiros, e a conquista do Prêmio Preferência prova que estamos no caminho certo. Sem dúvida, é um grande estímulo para mantermos a excelência que o setor exige também nos próximos 40 anos”, enfatiza o Presidente do Grupo Apisul, Paulo Cunha.

Para o Vice-Presidente do Conselho Administrativo, José Di Napoli, o duplo reconhecimento é ainda mais simbólico pelo destaque à Multisat. “São anos de um trabalho pioneiro em prevenção, redução de prejuízos e riscos e, o mais importante, sempre focado no sucesso e na eficiência da operação. O Prêmio Preferência não só reconhece essa trajetória, como reflete a credibilidade dos clientes no trabalho que a Multisat vem desenvolvendo. Então, é com imensa alegria que recebemos esse troféu e, com ele, fortalecemos nosso compromisso em apresentar soluções que proporcionem maior segurança a cada viagem”, afirma.

Realizado em Porto Alegre, o evento também marcou os 66 anos do SETCERGS, o segundo maior sindicato de empresas de transporte do País. Segundo o Presidente da entidade, Delmar Albarello, preservar a representatividade construída ao longo desses anos é um dos desafios atuais. “Com o Prêmio Preferência, homenageamos e damos a oportunidade, inclusive a todos os fornecedores, de avaliarem seus produtos e seus serviços, pois quem vota são os clientes. Hoje, reunimos essas empresas para trocar experiências e seguir avançando, porque é o que o setor está precisando. Esse é o nosso SETCERGS”, pontua.

Ao todo, a premiação contemplou 20 categorias. Além da votação direta realizada entre os associados, a entrega dos troféus e certificados destaca a importância da relação entre fornecedores e transportadoras na construção de um setor mais eficiente, inovador e colaborativo.

Sobre o Grupo Apisul

O Grupo Apisul é referência nacional em soluções personalizadas para seguros, gerenciamento de riscos, inteligência logística e regulação de sinistros. A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance. A empresa é pioneira no Brasil na implementação da Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

