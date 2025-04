Diretor executivo da Allianz é destaque em premiação de Marketing e Vendas

O diretor executivo Comercial da Allianz Seguros, Nelson Veiga, foi um dos homenageados no Top 10 Executivos de Destaque em Vendas e Marketing, premiação concedida pela 7th Experience. A cerimônia foi realizada na última terça-feira, 22 de abril, no centro de eventos WTC, em São Paulo, durante o evento Sales & Marketing Executive Summit.

O prêmio tem como objetivo reconhecer executivos do mercado brasileiro à frente das áreas de Marketing e Vendas. A partir de uma seleção da organização do prêmio, são apontados 50 nomes, que passam por uma votação pública para escolher o Top 10. “Sinto-me honrado em receber esse reconhecimento ao lado de grandes nomes, que têm promovido transformações significativas nas organizações do nosso país. Esta conquista não é apenas individual, mas reflete o comprometimento e a dedicação de toda a equipe Allianz”, comemorou.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Nelson Veiga no Top 10 Executivos de Destaque em Vendas e Marketing. Crédito_divulgação