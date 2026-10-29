Conheça os benefícios e vantagens de ser associado da AIDABrasil

Os associados da AIDA Brasil (Associação Internacional de Direito de Seguros – Seção Brasileira) têm inúmeros benefícios e vantagens, a começar pelo fato de integrar uma comunidade que promove o conhecimento e o desenvolvimento do Direito dos Seguros e o fortalecimento do mercado segurador.

Dessa forma, ser associado à AIDA Brasil significa integrar uma das principais redes científicas e jurídicas do setor de seguros, conectando-se a especialistas nacionais e internacionais.

Na AIDA Brasil o associado tem a possibilidade de interagir em um networking de alto nível, através do contato direto com advogados, professores, magistrados, atuários, executivos e reguladores do mercado de seguros no Brasil e no exterior.

Já o Observatório AIDA Brasil é um projeto que reúne decisões judiciais e discussões jurídicas relevantes, permitindo acompanhar como os entendimentos estão sendo construídos. Com informações organizadas e referências para consulta às fontes, os associados poderão aprofundar seus estudos, identificar questões relevantes e levar esse conhecimento para sua atuação profissional. É mais uma forma de a AIDA Brasil aproximar pesquisa, debate e prática, incentivando a troca de conhecimento e contribuindo para a construção de um ambiente de maior segurança jurídica.

O associado pode também produzir artigos e publicar e tem descontos no Congresso anual e outros eventos realizados pela AIDA ou em parceria com outras entidades.

Conta ainda com Grupos Nacionais de Trabalho (GNTs e GRTs), podendo participar dos comitês focados em temas específicos (como Responsabilidade Civil, Resseguro, Saúde Suplementar, Novas Tecnologias, Arbitragem e Mediação, entre outros).

Outro benefício é o acesso privilegiado à produção e ao conteúdo técnico compostos por estudos, pareceres, notas técnicas, eventos exclusivos e obras clássicas e atualizadas, incluindo os livros Aspectos Jurídicos dos Contratos de Seguro e Processo Civil e Seguro.

Além disso, existe a perspectiva de projeção internacional, pois através da AIDA Mundial (presente em dezenas de países) e do Comitê Ibero-latino-americano (CILA), é possível acompanhar tendências globais do direito e da regulação de seguros.

Há também a AIDA Connect, voltado para profissionais do mercado que não são operadores do Direito (corretores, atuários, executivos, insurtechs). Neste caso, a entidade também disponibiliza o programa AIDA Connect para inclusão no ecossistema e participação em debates multidisciplinares.

E mais: em breve, haverá um portal, com inúmeras funcionalidades práticas, exclusivas para os associados.

Por fim, é disponibilizado o AIDA Jovem, um espaço reservado para as novas lideranças.

Confira aqui as oportunidades que estão a sua espera na AIDA Brasil:



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Entre em contato conosco para se associar o quanto antes: (11) 92162-5076