Bradsaúde vence 29º Top of Mind de RH com Bradesco Saúde e Odontoprev

Empresas foram eleitas nas categorias Convênio Assistência Médica / Seguro Saúde e Convênio Assistência Odontológica

A Bradsaúde foi destaque na 29ª edição do prêmio Top of Mind de RH, com a conquista da primeira posição em duas categorias: Convênio Assistência Médica/Seguro Saúde, com a Bradesco Saúde, e Convênio Assistência Odontológica, com a Odontoprev. A premiação ocorreu durante a cerimônia realizada na noite de 21 de outubro, em São Paulo, que contou com a presença de executivos das duas empresas, além da Mediservice.

Promovido pelo Grupo TopRH, o Top of Mind de RH é resultado de votação em duas etapas, com a participação de profissionais de Recursos Humanos, que elegeram as marcas e os profissionais de destaque para o setor.

“Os seguros Saúde e Dental, segmentos nos quais atendemos a 13,7 milhões de beneficiários, são dois benefícios fundamentais para o bem-estar dos colaboradores e familiares, e estratégicos para as organizações que buscam se destacar na atração e retenção de talentos. Por isso, é motivo de orgulho sermos escolhidos pelos profissionais de RH como a melhor opção nas duas categorias, reforçando a qualidade e a credibilidade de nossas soluções para cuidar da saúde das pessoas de forma integral”, afirmou Fabio Daher, diretor da Bradesco Saúde.

“Para a Odontoprev, somos lembrados porque estamos presentes em cada sorriso. Seja entre nossos colaboradores, seja entre os mais de 9 milhões de pessoas que impactamos em todo o Brasil. Esta 24ª vitória nos motiva a seguir evoluindo e a manter o compromisso constante de expandir o acesso a tratamentos odontológicos de qualidade e promover saúde e bem-estar para milhões de pessoas”, comentou Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev.