Sincor-SP promove live sobre saúde feminina no Outubro Rosa

O Sincor-SP realiza amanhã, 27 de outubro, às 10 horas, a live “Cuidado com a saúde de quem cuida”, em referência ao Outubro Rosa. O encontro terá a participação da especialista em saúde feminina e consultora em Gestão, Negócios e Saúde, Mahiti Godoy, que abordará autocuidado, prevenção e a importância de priorizar o bem-estar em todas as fases da vida.

A 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, conduzirá o bate-papo, com transmissão pelo canal da TV Sincor-SP no YouTube:

As corretoras de seguros associadas ao Sincor-SP também concorrem a quatro vales-presentes da Vivara, no valor de R$ 500 cada.

A iniciativa busca ampliar o acesso à informação sobre saúde feminina e reforçar a importância da cultura de prevenção.