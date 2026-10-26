Crescimento dos carros elétricos abre novo mercado para a proteção veicular no Brasil

O mercado brasileiro de veículos leves eletrificados ultrapassou 1 milhão de unidades emplacadas desde 2012, quando começou a série histórica da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), entidade que acompanha e representa o desenvolvimento da eletromobilidade no país. O total reúne modelos 100% elétricos e diferentes categorias de híbridos. Em setembro de 2026, foram 53.126 emplacamentos de eletrificados leves, dos quais 22.246 eram veículos totalmente elétricos. Com isso, os eletrificados responderam por 19,8% das vendas de veículos leves naquele mês.

Os números ajudam a dimensionar uma transformação que já começa a produzir efeitos também nos serviços ligados à manutenção, reparação e proteção dos veículos.

Nesse cenário, a APVS passou a oferecer proteção patrimonial mutualista também para veículos 100% elétricos. A iniciativa amplia a atuação da associação para uma categoria que apresenta características técnicas próprias e exige atenção a aspectos como diagnóstico, reparação, disponibilidade de peças e qualificação profissional.

Para Kleber Vitor, superintendente da APVS, acompanhar essa mudança faz parte da adaptação do setor às transformações do mercado automotivo e às necessidades dos proprietários.

“O mercado automotivo está passando por uma transformação importante, com a chegada de novas tecnologias e a ampliação da presença dos veículos elétricos. Para o setor de proteção patrimonial, acompanhar essa evolução significa estar atento às mudanças no perfil da frota e às necessidades dos proprietários”, afirma Vitor.

Segundo ele, a ampliação da oferta deve ser acompanhada pela avaliação das características dos veículos e das condições necessárias para prestar atendimento a essa categoria.

A APVS informa que possui modelos elegíveis das marcas BYD, Geely, GAC, GWM, Renault, Leapmotor, GM, Omoda, Jaecoo, Fiat, JAC Motors e CAOA Chery (iCar).

A análise dos elétricos considera componentes e sistemas que não estão presentes da mesma forma nos veículos a combustão. Baterias de alta tensão, sistemas eletrônicos específicos e procedimentos próprios de diagnóstico e reparação podem exigir profissionais capacitados, equipamentos adequados e estrutura especializada. Essas particularidades também podem influenciar o custo e o tempo de um reparo.

“Para o setor de proteção patrimonial, é essencial conhecer as particularidades de cada modelo e considerar a disponibilidade de mão de obra especializada, equipamentos e peças adequados”, diz Vitor. A bateria é um dos componentes que demanda atenção especial, tanto pelo valor quanto pelos cuidados técnicos envolvidos. Esse conhecimento, acrescenta, contribui para avaliar os riscos e organizar o atendimento de acordo com as necessidades de cada tecnologia.

A expansão da eletromobilidade também aumenta a importância da rede de pós-venda. A própria ABVE aponta o fortalecimento dessa estrutura, ao lado da ampliação da oferta de modelos e da infraestrutura de recarga, como um dos fatores que acompanham a consolidação do mercado de eletrificados no país.

Para acompanhar a chegada desses veículos, as equipes da APVS e seus parceiros passaram por treinamentos voltados às características dos modelos elétricos. A preparação inclui ampliar o conhecimento técnico e considerar as condições disponíveis para os reparos. Para o setor como um todo, o avanço da eletrificação aumenta a importância de desenvolver redes de atendimento e processos compatíveis com os diferentes modelos que passam a circular no país.

“A entrada dos veículos elétricos exige que o setor acompanhe de perto a evolução tecnológica e as particularidades dessa categoria. O desafio é evoluir de forma consistente, garantindo que os critérios de proteção e os processos de atendimento acompanhem as demandas dessa nova realidade do mercado automotivo”, afirma o superintendente.

Aos proprietários, Vitor recomenda conhecer as características do veículo e consultar as condições e os benefícios previstos no plano de proteção patrimonial. Como os modelos podem ter requisitos distintos de reparação e atendimento, a análise de elegibilidade e as condições oferecidas devem ser verificadas para cada caso.

Sobre a APVS:

A APVS faz parte do segmento de Proteção Patrimonial Mutualista, regulamentado pela Lei Complementar nº 213/2025. Com base sólida no Brasil há mais de 15 anos, a Associação é focada em veículos de grande, médio e pequeno porte. Também, tem como preceitos promover a satisfação do associado, a valorização e o respeito às pessoas, à responsabilidade social e atender com excelência, integridade e sustentabilidade.