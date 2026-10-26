MAG participa do 47º Congresso Brasileiro de Previdência Privada com debates sobre o futuro do setor

Programação reúne participações de Leonardo Lourenço e Luís Ricardo Marcondes Martins em discussões sobre longevidade, planejamento financeiro e inclusão previdenciária – A MAG participou, entre os dias 21 e 23 de outubro, do 47º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP), promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), em São Paulo. A presença do grupo foi marcada pela homenagem a Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade MAG, no 29º Prêmio Nacional de Seguridade Social, e pelas participações de Leonardo Lourenço, vice-presidente do Grupo MAG, e Luís Ricardo Marcondes Martins, diretor-superintendente da MAG Fundo de Pensão, em debates sobre o futuro do setor.

Com o conceito “#Podemos Mais” e a mensagem “Previdência em Movimento”, o congresso reuniu lideranças, especialistas e representantes de entidades fechadas de previdência complementar para discutir os desafios do setor diante das transformações econômicas, sociais e tecnológicas. A programação abordou temas como governança, inovação, inteligência artificial, investimentos e educação financeira. A MAG Seguros também esteve presente como patrocinadora Ouro.

Leonardo Lourenço, vice-presidente do Grupo MAG, participou do painel “Longevidade e segurança financeira: quais forças estão mudando a forma como tratamos nosso futuro?”. A discussão abordou os impactos do envelhecimento populacional, as mudanças nas trajetórias profissionais e o papel da tecnologia e da inteligência artificial na evolução dos serviços financeiros e previdenciários, destacando a importância de integrar o planejamento financeiro à proteção da renda e do patrimônio. Segundo ele, “O planejamento previdenciário precisa deixar de ser uma decisão constantemente adiada para o futuro. Quando as transformações do mundo são compreendidas, é possível trilhar uma jornada que antecipa cenários, define objetivos e transforma visão em ação.”

Luís Ricardo Marcondes Martins, diretor-superintendente da MAG Fundo de Pensão e vice-presidente do Conselho Deliberativo da Abrapp, mediou o debate “Previdência para todos: como incluir os profissionais informais e plataformizados”. A discussão teve como focoos desafios de ampliar a cobertura previdenciária para trabalhadores fora dos modelos tradicionais de contratação, incluindo alternativas como as micropensões para democratizar o acesso à proteção financeira de longo prazo.

As discussões também dialogam com a Agenda MAG 200, iniciativa estratégica que prepara o grupo para seu bicentenário, em 2035, considerando cenários de transformação econômica, social e tecnológica até 2040. A iniciativa busca antecipar tendências e fortalecera capacidade da companhia de responder às novas demandas de proteção financeira da sociedade.

A participação da MAG no congresso reforçou a importância de conectar experiência, inovação e inclusão previdenciária para ampliar o acesso à proteção financeira e desenvolver soluções capazes de acompanhar as transformações da sociedade e contribuir para uma longevidade com mais autonomia e segurança.

“O que fazemos hoje não é necessariamente o que devemos fazer amanhã. Precisamos olhar para o futuro com honestidade, identificar as forças de mudança e construir cenários que orientem nossas decisões estratégicas “, destaca Leonardo Lourenço.

Reconhecimento à trajetória de Nilton Molina

Um dos destaques da programação foi a homenagem a Nilton Molina. Aos 90 anos e com mais de seis décadas de atuação nos mercados de seguros e previdência, o presidente do Instituto de Longevidade MAG e do Conselho Deliberativo da MAG Fundo de Pensão foi reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento da previdência complementar brasileira, ao fortalecimento de instituições do setor e à disseminação da cultura de planejamento e proteção financeira no país.

Serviço:

47º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP) – Abrapp

Data: 21 a 23 de outubro de 2026

Local: Transamerica Expo Center – São Paulo (SP)

Site: https://cbpp.com.br/

Sobre a MAG:

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidadesde segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 8 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 1 trilhão. Está presente em64 unidades pelo país, contando com mais de 2,3 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 12 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil (Great Place to Work 2026) e no Rio de Janeiro por duas vezes consecutivas (Great Place to Work 2025 e 2026). Além disso, éum dos destaques entre as 50 melhores empresas do ranking América Latina. O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de LongevidadeMAG.

Foto: Leonardo Lourenço, vice-presidente do Grupo MAG, durante painel sobre longevidade e segurança financeira (Foto: Divulgação)