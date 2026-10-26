Wiz Co expande equipes e anuncia abertura de novos postos de trabalho em cinco estados

Vagas contemplam áreas como Operações, Consórcios e Gente & Cultura, além de cadastro no Banco de Talentos para futuras oportunidades na companhia – A Wiz Co (B3: WIZC3) corretora de seguros de capital aberto e referência em bancassurance, consórcio e crédito, está com processo seletivo aberto para ampliar seu time de colaboradores em diversas regiões do país. As contratações refletem o momento de expansão e consolidação das unidades de negócios da companhia e buscam preencher posições estratégicas nas cidades de Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES), abrangendo áreas de recursos humanos, negócios, comercial e operações.

As vagas são para os formatos de atuação presencial ou híbrida, a depender da especificidade de cada cargo. Além disso, todas as posições anunciadas buscam ampliar ainda mais a diversidade corporativa e a cultura de inclusão.

As vagas disponíveis são:

Analista de Gente e Cultura III (Remuneração) – Brasília (DF) | Atuação no modelo híbrido

Analista de Operações I (Saúde) – São Paulo (SP) | Atuação no modelo híbrido (Temporário)

Assistente de Operações (Credenciamento) – Porto Alegre (RS) | Atuação no modelo híbrido

Banco de Talentos (Operações) – Wiz Benefícios – São Paulo (SP) | Atuação no modelo híbrido

Comercial (Brasil) – São Paulo (SP) | Cadastro para banco de talentos

Consultor(a) Comercial (Vendas) – Curitiba (PR) | Atuação presencial

Executivo(a) de Contas (Consórcio) – São Paulo (SP) | Atuação presencial

Executivo(a) de Contas (Consórcio) – Vitória (ES) | Atuação presencial

Executivo(a) de Contas (Consórcio) – Curitiba (PR) | Atuação presencial

Executivo Comercial (Seguro de Crédito) – São Paulo (SP) | Atuação no modelo híbrido

Gerente Regional (Consórcio) – São Paulo (SP) | Atuação presencial

Jovem Aprendiz – Curitiba (PR) | Atuação presencial

Superintendente Técnico (Linhas Financeiras e Casualidades) – São Paulo (SP) | Atuação no modelo híbrido

A Wiz também está recebendo currículos para compor o seu Banco de Talentos à medida que novas vagas forem abertas. Os interessados em se candidatar podem realizar a inscrição através da página oficial:

https://wiz.gupy.io/