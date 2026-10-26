Próximo Curso do CCPSEGNEWS ao vivo será sobre Sinistros de RCF, CARTA AZUL e CARTA VERDE!

CURSO EAD SEG NEWS DE SINISTROS DE RCF, CARTA VERDE E CARTA AZUL – O objetivo do curso é capacitar os participantes para compreender os conceitos, as coberturas e os procedimentos operacionais relacionados aos sinistros de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), Carta Verde e Carta Azul, apresentando as principais etapas de atendimento, análise documental, regulação e acompanhamento dos processos.

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CURSO EAD SEG NEWS DE SINISTROS DE RCF, CARTA VERDE E CARTA AZUL

Professora: Milena Teixeira – Especialista em Sinistro Automóvel, Diretora Fundadora da Facilite Sinistros

Datas: 06 e 13 de novembro – Horário: Das 19h às 20h30

Plataforma GoogleMeet Ao Vivo

Carga Horária 3 horas (Com Certificado)

Inscrições: R$ 130,00

Formas de Pagamento:

Pix 11 934157357

Cartão de Crédito em até 12 Vezes

PROGRAMA:

Módulo 1 — Sinistros de RCF

06 de novembro | 19h às 20h30

1. Introdução ao seguro de Responsabilidade Civil

2. Abertura e atendimento do sinistro

3. Documentação e análise do processo

4. Regulação e acompanhamento

Módulo 2 — Carta Verde e Carta Azul

13 de novembro | 19h às 20h30

1. Seguro Carta Verde

2. Sinistros envolvendo Carta Verde

3. Seguro Carta Azul

4. Rotina operacional e boas práticas

Metodologia

* Aula expositiva e dialogada.

* Exemplos práticos de situações de sinistro.

* Discussão de dúvidas relacionadas à rotina operacional.

* Orientações para organização e acompanhamento dos processos.