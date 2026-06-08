AXA no Brasil apoia ONG Mães pela Diversidade na 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Iniciativa reforça o suporte da companhia ao tema da diversidade e contribui para promover a inclusão social, a segurança e a proteção das estruturas familiares da comunidade LGBTQIAPN+ – Alinhada ao seu compromisso global de construir uma sociedade mais justa, segura e inclusiva, a AXA no Brasil anuncia seu apoio à participação da ONG Mães pela Diversidade na 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece no primeiro final de semana de junho. O evento, que em 2026 celebra três décadas de história, resistência e mobilização social na Avenida Paulista, terá como tema central a defesa dos direitos fundamentais das famílias e de seus filhos.

Desde 2015, a Mães pela Diversidade, uma rede que hoje reúne mais de 3 mil mães, pais e familiares em todo o território nacional, integra a comissão de frente e o carro abre-alas da manifestação. O patrocínio e apoio da AXA a este movimento reforçam a sinergia entre o propósito de proteção da companhia e as pautas de direitos humanos e inclusão social.

Para a AXA, essa iniciativa está intrinsecamente conectada à sua estratégia de Sustentabilidade e ESG (Ambiental, Social e Governança). Sob o pilar Social, a seguradora entende que seu papel vai além da proteção financeira, englobando ativamente a promoção do direito à segurança, educação, saúde e liberdade de ser.

Ao apoiar o coletivo, a AXA reconhece a importância de proteger as redes de acolhimento e de apoio familiar, fundamentais para a inclusão e redução das vulnerabilidades enfrentadas pela população LGBTQIAPN+. Para nós, essa iniciativa reflete o nosso compromisso em fortalecer o pilar social ESG, pois proteger vai além da oferta de seguros. Significa contribuir para construção de ambientes em que todas as pessoas possam viver com segurança, pertencimento, dignidade e respeito, contando com o apoio de suas famílias e comunidades para desenvolver seus projetos de vida. Esta é a premissa e base de como operamos e nos posicionamos na sociedade. Apoiar a ONG Mães pela Diversidade, no marco dos 30 anos da Parada SP, é também a materialização do nosso propósito: proteger pessoas e contribuir para uma sociedade mais resiliente, inclusiva e sustentável a longo prazo . Como seguradora, atuamos ativamente para garantir o direito básico à existência segura e digna de cada indivíduo”, afirma Juliana Amaral, Diretora Jurídica e de ESG da AXA.

A ONG Mães pela Diversidade desenvolve um trabalho contínuo de acolhimento, debate público de políticas públicas de inclusão e combate à discriminação.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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