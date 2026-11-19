AXA no Brasil participou de avaliações internacionais que reconhecem práticas relacionadas ao salário digno, à transparência e à equidade na remuneração – O Grupo AXA recebeu duas certificações internacionais que reconhecem suas iniciativas para promover práticas de remuneração justas e equitativas: Global Living Wage Employer (2026–2028), concedida pela Fair Wage Network, e Fair Pay Analyst (2026–2027), concedida pela Fair Pay Innovation Lab. A AXA no Brasil esteve entre as entidades selecionadas para participar das avaliações globais, realizadas em 2025 e 2026.

Como parte do processo, colaboradores brasileiros escolhidos aleatoriamente responderam a uma pesquisa sobre seu conhecimento a respeito das práticas de remuneração e dos benefícios oferecidos pela companhia. A iniciativa contribuiu para avaliar a transparência e o entendimento dos profissionais sobre esses aspectos.

A certificação Global Living Wage Employer reconhece o compromisso das organizações com a oferta de uma remuneração compatível com as necessidades básicas dos trabalhadores e com condições adequadas de vida. Já a Fair Pay Analyst reconhece os esforços de avaliação e análise das práticas de remuneração, considerando princípios de justiça e equidade.

Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG, afirma que “as certificações representam um reconhecimento dos esforços realizados. A AXA acredita que empresas podem contribuir ativamente na transformação da sociedade e fomentar debates importantes como o tema da equidade. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo e evoluindo em transparência e aprimoramento contínuo das práticas de gestão de pessoas”.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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