Allianz Seguros se destaca pela excelência no atendimento ao cliente no Experience Awards

Premiação certificou empresas que entregam as melhores experiências, de acordo com os próprios consumidores – A Allianz Seguros foi destacada como uma das marcas brasileiras referência em experiência do cliente pelo prêmio Experience Awards 2025, promovido pela SoluCX, em parceria com Gouvea Experience e Sobre XP. Para determinar os vencedores, a premiação analisou 12 marcas na categoria “Seguros Automotivos” e 21 em “Seguros Pessoais”. A companhia foi reconhecida em ambas.

“Estamos muito honrados com esse reconhecimento, que reflete a dedicação de toda a equipe em oferecer soluções inovadoras e simplificadas aos nossos parceiros e clientes”, destaca Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros. “A personalização do atendimento, combinada com uma abordagem humanizada e ágil, é essencial para proporcionar uma experiência diferenciada. Dessa forma, fortalecemos nossa conexão com o propósito da empresa e construímos uma relação de confiança com o nosso público”, conclui.

Metodologia

A premiação é definida com base em uma pesquisa de satisfação conduzida pela SoluCX, utilizando algoritmo próprio. O levantamento segue o modelo NPS (Net Promoter Score) em formato double-blind, no qual o entrevistado e o pesquisador desconhecem a marca avaliada. Segundo a empresa, o estudo é realizado em um painel com mais de um milhão de consumidores finais.

A certificação é concedida às marcas que atingem dois critérios: Share of Experience (conhecimento/participação da marca) e NPS de Percepção acima da média do segmento, que ganham o selo “Cliente Recomenda”.

Experience Awards 2025

Na edição 2025 do Prêmio Experience Awards, foram avaliadas pelos consumidores mais de 1,2 mil marcas, em setores como varejo, indústria, mobilidade, financeiro, saúde, educação, seguros, telecom e utilities. Ao todo, foram 72 categorias com mais de 500 empresas certificadas.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.



Foto: Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz (à direita), recebe o prêmio Experience Awards 2025.

Crédito: divulgação