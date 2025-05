Alper desafia jovens talentos a revolucionar o mercado de seguros em programa de trainee

Corretora de seguros abre 10 vagas para profissionais recém-formados com salário competitivo e pacote de benefícios diferenciado – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras do mercado brasileiro, anunciou o lançamento de seu Programa de Trainee 2025, que busca atrair jovens talentos para impulsionar a inovação na empresa. As inscrições seguem até 26 de maio.

O programa, com duração de dois anos, disponibiliza 10 vagas distribuídas nas áreas de Benefícios, Transportes, Riscos Corporativos, Resseguros, Finanças, Gente e Gestão e Alper Network. A iniciativa tem como objetivo acelerar o desenvolvimento dos selecionados para posições estratégicas dentro da Cia.

“Queremos juntos com estes jovens profissionais entregar as melhores soluções do mercado de seguros por meio de relações de confiança, conectados à inovação. Buscamos talentos que nos ajudem a descomplicar o mundo de seguros e a acelerar ainda mais o crescimento do nosso negócio”, afirma Carolina Lima, vice-presidente de Gente e Gestão da Alper.

Para participar, os candidatos devem ter formação superior (bacharelado) entre dezembro de 2020 e julho de 2024, inglês avançado e disponibilidade para viagens. Experiência profissional anterior é considerada um diferencial. O programa oferece uma estrutura de desenvolvimento que inclui uma trilha exclusiva no Alper Academy, braço de educação corporativa da empresa, que envolve participação em projetos inovadores com mentoria da área de Tecnologia (Alper Tech), orientação de executivos da empresa e imersão estrutura dentro das áreas de negócio.

Os selecionados receberão salário competitivo e um pacote de benefícios completo: PLR, assistência médica e odontológica, seguro de vida Prudential, vale refeição, Total Pass, benefício medicamento, assistência médica para pets, desconto na contratação de seguros pessoais (inclusive para familiares), parcerias com escolas de idiomas, faculdades e cursos diversos. O modelo de trabalho é híbrido, com três dias no escritório da matriz, em Pinheiros, São Paulo, e dois dias em home office.

Profissionais de todo o Brasil podem se candidatar, desde que estejam dispostos a se mudar para São Paulo. Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site do Programa.

“Acreditamos que com o Programa de Trainee conseguiremos impulsionar a carreira de jovens talentos, oferecendo um ambiente colaborativo, aberto à inovação e em ritmo acelerado de crescimento. Ele foi desenhado para quem é movido por resultados e deseja construir um futuro promissor junto com a gente”, destaca Carolina.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 28 escritórios pelo país, ao todo são 24 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Imagem: Profissionais de todo o Brasil podem se candidatar, desde que estejam dispostos a se mudar para São Paulo. (imagem: Divulgação Alper)