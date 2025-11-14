Allcare fortalece cultura de melhoria contínua e protagonismo das pessoas no aperfeiçoamento de processos

Com a conclusão da 2ª edição do Programa Pink, empresa estimula a participação e capacita colaboradores em Lean Six Sigma – A Allcare Gestora de Saúde acaba de concluir a segunda edição do Programa Pink, jornada que incentiva seus colaboradores a transformar desafios cotidianos em oportunidades de melhoria. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a cultura de melhoria contínua, o desenvolvimento do protagonismo individual e a busca por eficiência com propósito, pilares que fazem da Allcare uma organização cada vez mais inovadora e colaborativa.

Nesta edição, os participantes mergulharam em desafios reais da companhia, com projetos que nasceram nas áreas de Finanças, Jurídico, Administrativo, Operações e Inteligência de Dados. Acompanhados pelos mentores da equipe de Transformação do Negócio da Allcare, cada um aplicou metodologias do Lean Six Sigma para redesenhar processos e propor soluções que aumentam a produtividade, reduzem gargalos e estimulam a colaboração entre equipes. “Melhorar é um ato de coragem e aprendizado. São as pessoas, com seu olhar atento ao dia a dia, que identificam o que pode ser transformado e fazem a mudança acontecer”, destaca Ivan Nassif, CFO e líder da equipe de Transformação do Negócio da Allcare, responsável pela condução do programa.

Mais do que resultados práticos, o Pink promove desenvolvimento e reconhecimento. Todos os participantes são certificados em Lean Six Sigma Yellow Belt, nível introdutório da metodologia internacional de gestão da qualidade. A certificação capacita profissionais a compreender os fundamentos do Lean Six Sigma, reconhecer falhas e gargalos nos processos, participar de projetos de melhoria e aplicar ferramentas básicas de qualidade para aumentar a eficiência operacional.

Com essa formação, os participantes ampliam sua visão analítica e sistêmica, fortalecem o senso de dono e aprendem que pequenas mudanças podem gerar grandes transformações. “O Pink é mais do que um programa interno, é uma jornada de aprendizado e empoderamento, que transforma o olhar sobre o trabalho e sobre o impacto que cada pessoa pode gerar na empresa”, conclui Ivan.

Sobre a Allcare

Presente em 20 Estados e no Distrito Federal, a Allcare Gestora de Saúde é especializada no desenvolvimento, distribuição e gestão de produtos e serviços de saúde em âmbito nacional. Por meio do seu grupo de empresas, tem como propósito promover o cuidado com a saúde, levar bem-estar e qualidade de vida à população. Com foco na inclusão, facilita o acesso e desenvolve ações de prevenção e promoção da saúde, acompanhando a experiência dos clientes em toda sua jornada. Reconhecida pela atenção que dispensa às pessoas, a Allcare está entre as melhores empresas para trabalhar no país nos rankings do GPTW e FIA, além de possuir diversas premiações na área de relacionamento com clientes, como os Prêmios ABT, Smart Customer e Cliente SA. A Allcare conta com mais de 400 colaboradores e 347 mil beneficiários.