Seguro Garantia Judicial: CCPSegNews terá evento sobre a nova Portaria da PGFN (2044-2024) e seus impactos no segmento!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News agendou a V Jornada de Seguro Garantia Judicial para o dia 30 de Abril (Evento Híbrido). O evento, que tem Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros, como coordenadora, também contará com palestrantes de destaque: Cássio Gama Amaral – Sócio do escritório Machado Meyer Advogados; João Alfredo Di Girolamo Filho, Diretor de Seguro Garantia & Fiança Locatícia na Kovr Seguradora e Rebeca C. B. Hilcko, Diretora Técnica de Garantia na Addvalora Brasil Reguladora de Sinistros.

(*) EVENTO HÍBRIDO

Reserve sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

V JORNADA SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL

DESTAQUE: NOVA PORTARIA DA PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN 2044-2024)

Perspectivas de Mercado com as novas tecnologias e alternativas de garantias!

Data: 30 de Abril de 2025 – Das 9h00 ás 12h00

Evento Híbrido:

Local: AGS4 Offices – Rua Prof. Ernest Marcus, 65 (Trav. da Av. Dr Arnaldo – A 500 metros do Metrô Clínicas)

Formato On Line – Plataforma GoogleMeet

Realização:

Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Palestrantes Confirmados:

Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros (Coordenadora do Evento)

Cássio Gama Amaral – Sócio do escritório Machado Meyer Advogados

João Alfredo Di Girolamo Filho, Diretor de Seguro Garantia & Fiança Locatícia na Kovr Seguradora

Rebeca C. B. Hilcko, Diretora Técnica de Garantia na Addvalora Brasil Reguladora de Sinistros

Inscrições Presenciais: R$ 170,00

*A partir de 02 inscrições……………..R$ 150,00 (Cada)

Inscrições On Line (Plataforma GoogleMeet): R$ 110,00

*A partir de 02 Inscrições…………….R$ 90,00 (Cada)

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357 ou Boleto

Dados da Inscrição:

Nome:

Empresa:

WhatsApp:

E-mail: