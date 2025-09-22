Rodobens bate recorde histórico e movimenta R$ 1,2 bilhão em créditos de consórcios em agosto

Volume é resultado de operações próprias e de associações

A Rodobens encerrou o mês de agosto com um resultado histórico, com a venda de R$ 1,2 bilhão em créditos de consórcio, crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 80% desse volume foi comercializado diretamente pela Rodobens, consolidando o melhor desempenho mensal da área até hoje.

No primeiro semestre de 2025, a carteira de crédito de consórcios atingiu R$ 16,5 bilhões, crescimento de 15,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

O avanço foi impulsionado principalmente pelo canal de concessionárias parceiras, que somou mais de R$ 559 milhões no semestre.