Concessões de Rodovias: Fórum reúne Governo e Oportunidades de Negócios

A 3ª Edição do Fórum de Negócios em Concessões de Rodovias reunirá, dia 24 de Outubro, em São Paulo, líderes do Governo e a Iniciativa Privada para discutir sobre o novo ciclo de investimentos no setor, que promete movimentação recorde de mais de R$ 500 bilhões. Será um evento exclusivo sobre as novas oportunidades de negócios e modelagens que estão mobilizando importantes players para otimizações contratuais.

O consolidado fórum será palco de debates sobre o novo panorama do setor rodoviário, impulsionado pelos recentes leilões e concessões previstos para 2024. O volume significativo de recursos que está sendo direcionado para o mercado brasileiro está atraindo a atenção de investidores e da iniciativa privada, promovendo um ambiente mais seguro e competitivo para o desenvolvimento de novos projetos.

Durante o evento, especialistas compartilharão novas abordagens e alternativas jurídicas para contratos, destacando modelos mais atraentes e soluções para superar gargalos regulatórios e pendências com concessionárias, repactuações e inovações tecnológicas. O fórum servirá como um ponto estratégico para discutir como garantir contratos robustos, com segurança jurídica, financiamentos atrativos e, acima de tudo, assegurar um retorno substancial sobre os investimentos.

Temas do Fórum

PRINCIPAIS TEMAS

– O Novo Pacote de Regras para Rodovias: como o Governo pretende atrair investimentos.

– Nova Rodada de Concessões: 8 leilões de concessões de rodovias previstos para 2024.

– Novos modelos e alternativas jurídicas para contratos mais claros e seguros com retorno em bases atraentes.

– Destrave de gargalos regulatórios e solução de pendências com concessionárias em operação.

– O papel da governança, competitividade e segurança nos processos de repactuação.

– Desafios trazidos pelas novas concessões e novas oportunidades de negócios para a indústria

– Equilíbrio e aspectos concorrenciais dos contratos de concessão

PALESTRANTES JÁ CONFIRMADOS

– George Santoro, Secretário do Ministério dos Transportes

– Rafael Benini, Secretário de Parcerias e Investimentos do Governo de SP

– Jorge Bastos, Diretor-presidente da Infra SA

– Marco Aurélio Barcelos, Diretor-presidente da ABCR

– Ian Guerriero, Superintendente da Área de Soluções de Infraestrutura do BNDES

– Ricardo Lee, Head of Transportation and Logistics – Project Finance do Santander

– Ricardo Uras, Partner – Project Finance do BTG Pactual

Data e Horário:

24 de Outubro de 2024

8h30 às 18h

Local: Hotel Meliá Paulista

Av. Paulista, 2181 – Bela Vista | São Paulo

Informações:

(21) 3734-8090 | (11) 91797-8182

inscricao@conceitoseminarios.com.br