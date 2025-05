Inscrições com desconto para o Meeting Tech News Insurance 2025 vão até o dia 10 de Junho!

A Agência Seg New, que está comemorando 20 anos de atuação no mercado de seguros esse ano, está organizando mais um grande evento para apresentar palestras sobre os novos rumos do setor com as inovações proporcionadas pela “revolução tecnológica”. Trata-se do MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025, evento no formato presencial que está agendado para o dia 22 de Outubro no Espaço Paulista de Eventos (Auditório Júpiter), localizado na Av. Paulista, 807 – 17o Andar. Nosso objetivo, assim como em todas as nossas iniciativas de comunicação e organização de eventos, é proporcionar a troca de experiências e informações sobre as novidades e ações dos profissionais e empresas que visam o desenvolvimento do mercado. Contamos com o seu apoio para mais uma etapa da nossa história de SUCESSO!

Informações sobre Patrocinio e Apresentação de Cases: WhatsApp 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Clique aqui e faça a sua reserva:

https://agenciasegnews.com.br/meeting-tech-news-insurance-2025/

MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025

Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros

Data: 22 de Outubro de 2025 – 9h00 ás 17h30

Local: Espaço Paulista de Eventos (Auditório Júpiter)

Av. Paulista, 807 – 17o Andar

Organização e Relização:

Agência Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Apoio:

EXB – Expressive Brands Agency