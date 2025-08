I Congresso Brasileiro de Seguro Garantia reune especialistas e garante e-book de livro inédito sobre o tema

O evento contará com palestrantes que também participam como Couatores do Livro: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil. Eles farão suas apresentações

baseadas nos temas dos seus respectivos artigos publicados no livro (E-book e Impresso).

I CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURO GARANTIA – ON LINE

LIVRO AO VIVO: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

*Publicação da EnterBooks Edições – Editora da Agência Seg News

Data: 29 de Agosto de 2025 – Das 14h00 ás 19h30 – Plataforma GoogleMeet

Inscrições: R$ 150,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

Realização: Centro de Capacitação Profissional Seg News

Faça a sua inscrição pelo WhaysApp: 11 934157357

https://agenciasegnews.com.br/1-congresso-brasileiro-de-seguro-garantia/

Programa:

Coordenação: Carolina Vieira, CEO da OLive Seguros, Fundadora da The Surety Academy e Coordenadora Técnica do

Livro: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

Abertura (14h10 ás 14h30): Apresentação e breves comentários sobre os Coautores do Livro…

I Painel (14h30 ás 15h20): História e Evolução do Seguro Garantia no Brasil

*I Tema: A Evolução do Seguro Garantia no Brasil – Que mercado é esse?

Palestrante: Rodrigo Protásio, CEO da Galhager Seguros Brasil

*II Tema: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

Palestrante: Rogério Gonçalves, Diretor Técnico da REAG Seguradora

II Painel (15h20 ás 16h10): A Nova Lei de Licitações e seus impactos no Seguro Garantia de Obrigações Contratuais

*I Tema: A Nova Lei de Licitações e seus impactos na atividade dos corretores de seguros

Palestrante: Rosane Mota – CEO RM7 Corretora de Seguros

*II Tema: Seguro Garantia na Nova Lei de Licitações – Instituição e Definição Básica – Diálogo de Fontes entre NLL – Código Civil e Circular Susep 661-2022

Palestrante: Thiago Leone Molena, Gerente de Sinistros e Jurídico da RBM Corretora de Seguros

Intervalo: 16h10 ás 16h20

III Painel (16h20 ás 17h10): Atualidade e perspectivas do Seguro Garantia no Setor Privado

*I Tema: A Evolução do Seguro Garantia no Setor Privado: Democratização através de Cadeias de Suprimentos e Novas Fronteiras com Ativos Digitais

Palestrante: Felipe Ramos, Fundador e CEO na Granto Seguros

*II Tema: O Mercado de Seguro Garantia para Segurados Privados

Palestrante: André Luiz Bertolino, Diretor Executivo da Avla (A Confirmar)

IV Painel (17h10 ás 18h00): O Resseguro e sua importância no Seguro Garantia

*I Tema: O Cenário Macroeconômico Brasileiro Atual e Seus Impactos no Mercado Ressegurador de Seguro-Garantia

Palestrante: Fábio Scatigno, Surety Head na AXA (A Confirmar)

*II Tema: Considerações sobre a Cláusula de Interlocking no Seguro Garantia

Palestrante: Robson Reginato Teixeira, Presidente da Bellco Corretora de Seguros

V Painel (18h00 ás 18h50): A Nova Lei de Licitações e a Cláusula de Retomada de Obras

*I Tema: Um Olhar sobre a possível retomada de obras pela seguradora

Palestrante: Rogério Moreira Jacobsen – Gerente de Suporte a Projetos de Clientes PJ da Tokio Marine Seguradora

*II Tema: Cláusula de Retomada em Sinistro de Seguros de Garantia de Performance. Desafios para sua implementação.

Luis Felipe Pellon, CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil

VI (18h50 ás 19h30) Painel: A Regulação de Sinistros no Seguro Garantia e a Nova Lei 15.040/2024

*I Tema: Contexto Histórico e Reflexões sobre a Expectativa de Sinistro no Seguro Garantia

Palestrante: Anna Paula Paixão, Gerente de Sinistros da Junto Seguros

*II Tema: A evolução da regulação dos sinistros em apólices de Seguro Garantia no Brasil e os potenciais desafios advindos da Lei 15.040/2024

Palestrante: Fabiana Meira Maia – Diretora Jurídica, Compliance e Controles Internos na JNS Seguradora

Inscrições…………………………R$ 150,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Inclui o E-book (livro): Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil (Link de acesso na Plataforma CCPSegNews)

Obra que inclui 23 Coautores especialistas e que também está sendo lançada no formato impresso!

COAUTORES: André Luiz Bertolino – Diretor Executivo da Avla; Anna Paula Paixão – Gerente Jurídica de Seguros na Pottencial Seguradora; Camila Lima – Gerente de Seguro Garantia na Olive Seguros; Caroline Ramos – Co-Fundadora & COO da Granto Seguros; Cristina Weiss Tessari – Gerente de Seguros na Votorantin; Fabiana Meira Maia – Diretora Jurídica, Compliance e Controles Internos na JNS Seguradora; Fábio Scatigno – Surety Head na AXA; Felipe Ramos – Fundador e CEO na Granto Seguros; Henrique Géo Machado – Superintendente Brasil na Pottencial Seguradora; Jéssica D´Elia – Claims Manager na Munich Re; Luciano Lopes Valina – Head de Garantia, Crédito, Habitacional e Fiança Locatícia do IRB (Re); Luis Felipe Pellon, CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil; Márcio Chaves – Presidente da Qualinvest Seguros e da Qualinvest Consórcio; Raphael Mussi e Peterson Custodio Jacon – Sócios do Escritório Pellon & Associados Advocacia Empresarial; Robson Teixeira – CEO da Bellco Corretora de Seguros; Rodrigo Protásio – CEO da Galhager Seguros Brasil; Rogério Gonçalves – Diretor Técnico da REAG Seguradora; Rogério Moreira Jacobsen – Gerente de Suporte a Projetos de Clientes PJ da Tokio Marine Seguradora; Rosane Mota – CEO RM7 Corretora de Seguros; Simone Oliveira Fraga – Diretora de Operações do Clube do Seguro Garantia; Stephanie Zalcman – COO na Wiz Corporate Corretora de Seguros e Thiago Leone Molena – TLM Advogado

