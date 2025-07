I Congresso Brasileiro de Seguro Garantia reune especialistas, coautores de livro inédito no mercado!

A Agência Seg News promoverá o evento (On Line) no dia 29 de agosto com a participação de palestrantes de “peso” do segmento de Seguro Garantia. Durante o Congresso será lançado oficialmente o livro Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil (Formato E-book). Faça a sua inscrição e receba o livro digital como cortesia.

Palestrantes Confirmados:

Carolina Vieira, CEO da OLive Seguros – Coordenadora

Anna Paula Paixão, Especialista em Seguro Garantia

Fabiana Meira Maia – Diretora Jurídica, Compliance e Controles Internos na JNS Seguradora

Felipe Ramos, Fundador e CEO na Granto Seguros

Luis Felipe Pellon, CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil

Robson Reginato Teixeira, Presidente da Bellco Corretora de Seguros

Rodrigo Protásio, CEO da Galhager Seguros Brasil

Rogério Gonçalves, Diretor Técnico da REAG Seguradora

Rogério Moreira Jacobsen – Gerente de Suporte a Projetos de Clientes PJ da Tokio Marine Seguradora

Rosane Mota – CEO RM7 Corretora de Seguros

Thiago Leone Molena, ATLM Advogado

I CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURO GARANTIA – ON LINE

LIVRO AO VIVO: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

*Publicação da EnterBooks Edições – Editora da Agência Seg News

Data: 29 de Agosto de 2025 – Das 14h00 ás 19h30 – Plataforma GoogleMeet

Programa:

O evento contará com palestrantes que também participam como Couatores do Livro: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil. Eles farão suas apresentações

baseadas nos temas dos seus respectivos artigos publicados no livro (E-book e Impresso).

Coordenação: Carolina Vieira, CEO da OLive Seguros e Coordenadora Técnica do

Livro: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

Abertura (14h10 ás 14h30): Apresentação e breves comentários sobre os Coautores do Livro…

I Painel (14h30 ás 15h20): História e Evolução do Seguro Garantia no Brasil

*I Tema: A Evolução do Seguro Garantia no Brasil – Que mercado é esse?

Palestrante: Rodrigo Protásio, CEO da Galhager Seguros Brasil

*II Tema: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

Palestrante: Rogério Gonçalves, Diretor Técnico da REAG Seguradora

II Painel (15h20 ás 16h10): A Nova Lei de Licitações e seus impactos no Seguro Garantia de Obrigações Contratuais

*I Tema: A Nova Lei de Licitações e seus impactos na atividade dos corretores de seguros

Palestrante: Rosane Mota – CEO RM7 Corretora de Seguros

*II Tema: Seguro Garantia na Nova Lei de Licitações – Instituição e Definição Básica – Diálogo de Fontes entre NLL – Código Civil e Circular Susep 661-2022

Palestrante: Thiago Leone Molena, ATLM Advogado

Intervalo: 16h10 ás 16h20

III Painel (16h20 ás 17h10): Atualidade e perspectivas do Seguro Garantia no Setor Privado

*I Tema: A Evolução do Seguro Garantia no Setor Privado: Democratização através de Cadeias de Suprimentos e Novas Fronteiras com Ativos Digitais

Palestrante: Felipe Ramos, Fundador e CEO na Granto Seguros

*II Tema: O Mercado de Seguro Garantia para Segurados Privados

Palestrante: André Luiz Bertolino, Diretor Executivo da Avla (A Confirmar)

IV Painel (17h10 ás 18h00): O Resseguro e sua importância no Seguro Garantia

*I Tema: O Cenário Macroeconômico Brasileiro Atual e Seus Impactos no Mercado Ressegurador de Seguro-Garantia

Palestrante: Fábio Scatigno, Surety Head na AXA (A Confirmar)

*II Tema: Considerações sobre a Cláusula de Interlocking no Seguro Garantia

Palestrante: Robson Reginato Teixeira, Presidente da Bellco Corretora de Seguros

V Painel (18h00 ás 18h50): A Nova Lei de Licitações e a Cláusula de Retomada de Obras

*I Tema: Um Olhar sobre a possível retomada de obras pela seguradora

Palestrante: Rogério Moreira Jacobsen – Gerente de Suporte a Projetos de Clientes PJ da Tokio Marine Seguradora

*II Tema: Cláusula de Retomada em Sinistro de Seguros de Garantia de Performance. Desafios para sua implementação.

Luis Felipe Pellon, CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil

VI (18h50 ás 19h30) Painel: A Regulação de Sinistros no Seguro Garantia e a Nova Lei 15.040/2024

*I Tema: Contexto Histórico e Reflexões sobre a Expectativa de Sinistro no Seguro Garantia

Palestrante: Anna Paula Paixão, Especialista em Seguro Garantia

*II Tema: A evolução da regulação dos sinistros em apólices de Seguro Garantia no Brasil e os potenciais desafios advindos da Lei 15.040/2024

Palestrante: Fabiana Meira Maia – Diretora Jurídica, Compliance e Controles Internos na JNS Seguradora

*Inclui o E-book (livro): Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil (Link de acesso na Plataforma CCPSegNews)

Obra que inclui 23 Coautores especialistas e que também está sendo lançada no formato impresso!

COAUTORES: André Luiz Bertolino – Diretor Executivo da Avla; Anna Paula Paixão – Gerente Jurídica de Seguros na Pottencial Seguradora; Camila Lima – Gerente de Seguro Garantia na Olive Seguros; Caroline Ramos – Co-Fundadora & COO da Granto Seguros; Cristina Weiss Tessari – Gerente de Seguros na Votorantin; Fabiana Meira Maia – Diretora Jurídica, Compliance e Controles Internos na JNS Seguradora; Fábio Scatigno – Surety Head na AXA; Felipe Ramos – Fundador e CEO na Granto Seguros; Henrique Géo Machado – Superintendente Brasil na Pottencial Seguradora; Jéssica D´Elia – Claims Manager na Munich Re; Luciano Lopes Valina – Head de Garantia, Crédito, Habitacional e Fiança Locatícia do IRB (Re); Luis Felipe Pellon, CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil; Márcio Chaves – Presidente da Qualinvest Seguros e da Qualinvest Consórcio; Raphael Mussi e Peterson Custodio Jacon – Sócios do Escritório Pellon & Associados Advocacia Empresarial; Robson Teixeira – CEO da Bellco Corretora de Seguros; Rodrigo Protásio – CEO da Galhager Seguros Brasil; Rogério Gonçalves – Diretor Técnico da REAG Seguradora; Rogério Moreira Jacobsen – Gerente de Suporte a Projetos de Clientes PJ da Tokio Marine Seguradora; Rosane Mota – CEO RM7 Corretora de Seguros; Simone Oliveira Fraga – Diretora de Operações do Clube do Seguro Garantia; Stephanie Zalcman – COO na Wiz Corporate Corretora de Seguros e Thiago Leone Molena – TLM Advogado

