Supermed promove evento anual para corretores e lança campanha “Supermed nas Alturas” com R$ 1 milhão em prêmios

Nesta quarta edição, administradora de benefícios comemora liderança de vendas no Brasil – A administradora de benefícios Supermed promoveu na última quinta-feira, pelo quarto ano consecutivo, uma grande festa para comemorar a parceria com os corretores e a liderança de vendas em planos de saúde por adesão no Brasil. Com o mote “Supermed nas Alturas, Lugar de estrela é no alto”, o evento fez referência aos corretores, estrelas essenciais no segmento, e ao Morro da Urca (RJ), local da celebração.

Com 1500 convidados, entre parceiros e personalidades do mercado de saúde, a noite contou com a apresentação da banda Sorriso Maroto, seguida pelo DJ Felipe Mar. A empresa também sorteou sete viagens para Hollywood para os profissionais campeões de venda e anunciou o lançamento da campanha “Supermed nas Alturas” para 2025, que destinará R$1 milhão em premiações e sorteios.

Além de festejar a liderança do setor no Brasil, a Supermed celebrou a expansão para novas praças, marcando presença em locais estratégicos, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e, mais recentemente, Paraná. Com mais de 400 mil beneficiários, a empresa tem uma carteira de planos que contempla parcerias com as operadoras Amil, Unimed Ferj, Unimed Serrana RJ, Unimed Nacional, Assim Saúde, Hapvida, entre outras.

“Buscamos tornar a saúde acessível, com um leque de possibilidades que possam atender às necessidades dos nossos clientes, com foco em um atendimento de excelência. Dessa forma, temos conquistado um crescimento em ritmo acelerado, consolidando a liderança em vendas no segmento adesão no Brasil. Isso foi possível graças aos nossos esforços em conjunto com operadoras e corretores parceiros, além de investimentos constantes em inovação e tecnologia”, aponta Levi Netto, Vice-Presidente da Supermed.

Sobre a Supermed

A Supermed é uma administradora de benefícios, regulada pela Agência Nacional de Saúde, especificamente RN 195 e 196. A empresa firma convênios com entidades de classe e conselhos de categoria profissionais para oferecer planos de saúde e odontológico, coletivos por adesão, ao melhor custo x benefício. A empresa nasceu há quase 4 anos com o objetivo de aumentar o acesso à saúde suplementar. A Supermed já faz parte da vida de mais de 400 mil vidas, que buscam por qualidade, preços acessíveis e atendimento diferenciado. Para mais informações, acesse: www.supermed.com.br