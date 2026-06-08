Bradesco Saúde lança campanha estrelada por Tony Ramos e reforça valores de credibilidade, confiança e reputação

Novo filme faz conexão entre a trajetória profissional de sucesso do ator e a reputação construída pela Bradesco Saúde

Confira o filme: https://www.youtube.com/watch?v=Da8wU5s4Weg

A Bradesco Saúde apresenta sua nova campanha publicitária estrelada por Tony Ramos, um dos atores mais admirados e respeitados do Brasil, com mais de 60 anos de carreira. A iniciativa reforça atributos que são pilares da marca — credibilidade, segurança e confiança— e evidencia diferenciais que consolidam a seguradora como uma das principais referências em planos de saúde no país.

Com uma trajetória marcada pela consistência e pela credibilidade, Tony Ramos estabelece uma conexão natural com os valores da Bradesco Saúde. Além de simbolizar confiança para diferentes gerações, o ator também é cliente da Bradesco Saúde há mais de 35 anos, o que torna sua participação ainda mais autêntica e alinhada ao propósito da campanha. “Quando uma relação dura tanto tempo, ela naturalmente se transforma em confiança. É isso que sinto em relação à Bradesco Saúde e é essa mensagem que tenho orgulho de compartilhar nesta campanha”.

A campanha conta com dois filmes – um que acaba de estrear e outro com previsão de ir ao ar em agosto – e aborda situações cotidianas que destacam a importância de fazer escolhas bem fundamentadas quando o assunto é saúde.

Neste primeiro filme, Tony Ramos faz uma conexão direta entre a carreira bem-sucedida do ator e a importância de decisões feitas com responsabilidade ao longo do tempo. Em conversa direta com o telespectador, ele fala sobre como construiu sua trajetória profissional pautada pelo comprometimento, dedicação e seriedade, estabelecendo um paralelo com a escolha de um plano de saúde que também gera credibilidade, segurança e confiança. Como cenário, os bastidores do estúdio ganham destaque, com grandes telões exibindo imagens relacionadas ao cuidado com a saúde e o bem-estar, reforçando visualmente o conceito da campanha.

Composta por filmes de 30 e 15 segundos, a campanha foi criada pela agência AlmapBBDO e reforça o conceito criativo: “Plano de saúde tem vários. Bradesco Saúde, só tem um.”

“A comunicação valoriza a construção de relações duradouras, baseadas na confiança e na solidez de uma marca que, ao longo do tempo, se consolidou por oferecer cuidado, segurança e excelência em seus serviços. A escolha de Tony Ramos traduz esse posicionamento, ao associar sua carreira consistente à reputação construída pela Bradesco Saúde”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

O plano de mídia da campanha prevê ampla divulgação em canais off-line, sites e redes sociais, fortalecendo a presença da marca e ampliando o alcance da mensagem junto a empresas, corretores e beneficiários em todo o Brasil.