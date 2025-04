AXA no Brasil terá descontos e operação especial para feriados de abril

De 18 a 30 de abril, seguradora oferece condições especiais aos clientes em higienização e locação de veículos, além de reforço nas equipes de atendimento – Com a chegada dos feriados de Páscoa e Tiradentes, a AXA no Brasil anuncia parcerias para aprimorar a experiência de clientes e corretores: a primeira, junto com a Maxpar, é uma promoção especial de higienização de ar-condicionado gratuita para os novos clientes do Auto Frota de 18 a 30 de abril. Todos os contratos novos e renovações realizados neste período terão direito à limpeza gratuita.

Na segunda, a AXA, em parceria com a Localiza, oferece um voucher de desconto de 5% e mais três horas na diária para todos os segurados e corretores, também de 18 a 30 de abril.

Além dos benefícios, a AXA no Brasil reforça os procedimentos para atender o aumento da demanda de serviços com a grande movimentação de veículos para garantir o melhor atendimento, sobretudo nos feriados de Páscoa e Tiradentes.

A empresa elaborou um planejamento detalhado e reforçou a operação com plantões estratégicos todos os dias, das 8h à meia-noite, de 18 a 21 de abril. Também haverá uma escala de atendimento especial nos dias de maior demanda: sábado e segunda-feira.

A seguradora também desenvolveu planos de agendamentos com os seus prestadores, organizando estoques e garantindo os atendimentos especializados. Já com os prestadores de serviços de Mobilidade, a AXA preparou roteiros de informações para a entrega de veículos em viagem, realocação de parceiros para regiões de maior demanda de reboques e emergências.

Todos os serviços contarão com células de apoio de analistas treinados para atender com agilidade e eficiência quaisquer demandas operacionais. Os clientes podem entrar em contato através do AXA HELP nas capitais e Regiões Metropolitanas através do telefone 3003-9309. Nas demais regiões, pelo número 0800 292 4357.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br