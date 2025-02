Allianz promove lançamento do Alliadoz 2025 no interior de São Paulo

Corretores locais se reúnem com a equipe da companhia para conhecer as novidades do programa – Diversas cidades do interior de São Paulo estão recebendo a Allianz Seguros para o lançamento do Alliadoz 2025, principal programa de relacionamento da companhia. Nos encontros, os corretores que atuam na região têm a oportunidade de conhecer os detalhes e as novidades da ação. Os eventos são realizados em formatos diversos – café da manhã, almoço, jantar e, também, on-line.

O programa Alliadoz leva aos parceiros uma proposta que passa por uma série de benefícios e vantagens para apoiá-los no desenvolvimento de novos negócios. Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional São Paulo Interior da seguradora, destacou o incentivo da companhia por meio desta iniciativa. “Com o Alliadoz, buscamos motivar corretores que trabalham conosco a diversificar o seu portfólio de produtos e atender, de forma mais assertiva, às necessidades de seus clientes.”

Alliadoz 2025

O programa Alliadoz 2025 distribuirá mais de 1 mil prêmios. Os 10 profissionais do segmento “Esmeralda” e os 20 parceiros “Diamante” e “Private” que mais pontuarem embarcarão a Londres e Edimburgo, com direito a um acompanhante para aproveitar histórias, paisagens e culinária nos melhores hotéis.

Ainda, 150 corretores Esmeralda e 10 corretores Diamante e Private, com seus acompanhantes, irão viver o melhor da gastronomia e do conforto de um resort cinco estrelas no Brasil, para criar memórias únicas em um lugar paradisíaco. Todos os corretores ativos podem participar da ação, válida até o dia 31 de dezembro deste ano.

Encontros no interior paulista

Para saber as localidades que receberão o lançamento do programa Alliadoz, os corretores devem consultar o seu account.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional São Paulo Interior da Allianz Seguros

*Cred. Túlio Vidal