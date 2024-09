Caminhão, carreta e carga de carne, avaliados em mais de R$ 1 milhão, são recuperados graças a tecnologia de Radiofrequência + GPS, na Grande São Paulo

Operativo foi concluído em menos de seis horas, a partir do aviso do delito à empresa de rastreamento – Um caminhão carregado de carnes foi furtado em Diadema, no ABC paulista, no dia 1º de setembro, após concluir viagem que se iniciou em Anápolis, em Goiás. O veículo estava equipado do Tracker Log Max, que possui a dupla tecnologia de radiofrequência e GPS, do Grupo Tracker.

“A central de operações foi avisada horas depois do furto e, imediatamente acionou toda a rede de antenas. Logo em seguida, o veículo reportou sinal na zona oeste da capital, se dirigindo à Santana do Parnaíba”, conta o coordenador Comando de Operações do Grupo Tracker, Vitor Corrêa. A polícia foi comunicada e seguiu para o local para recuperar os bens e a carga, sem prejuízo ao proprietário. Toda a operação durou menos de seis horas.

O produto Tracker Log Max é o produto mais completo para monitoramento e rastreamento simultâneos no mercado. É direcionado prioritariamente a caminhões, mas está disponível também para automóveis, pick-ups e maquinários.

Entre os recursos que ele possui estão sensor touch para acionamento imediato do Comando de Operações em casos de manuseio do dispositivo; sensor de luz em caso de abertura de equipamento; e alerta de rompimento do lacre de fixação do equipamento no veículo.

Sistema Inteligente de Detecção de Jammers exclusivo

Todos os produtos com RF exclusivo Tracker possuem um alerta de jammers que aciona o Comando de Operações quando há interferência dele, indicando para um provável roubo. Imediatamente, toda a rede de antenas fixas e móveis é acionada e a empresa garante maior agilidade das equipes nas ruas e mais sucesso nas recuperações. Desde que o Sistema Inteligente de Detecção de Jammers da radiofrequência Tracker começou a operar, mais da metade dos veículos pesados que a companhia localiza é graças a essa tecnologia e de forma proativa.

O Grupo Tracker está no Brasil há mais de 20 anos e contabiliza mais de 57 mil recuperações, evitando um prejuízo superior a R$ 4 bilhões. Está presente em 9 países do continente americano. Atua à frente dos segmentos de transporte e logística, segurador, construção civil, agronegócio e varejo. A tecnologia utilizada nos rastreadores da companhia é a Radiofrequência, considerada a melhor solução para roubo e furto e é imune à ação de inibidores de sinais – jammers. Também comercializa serviços com tecnologia GPS/GPRS 4G, indicados para monitoramento e gestão de frotas.