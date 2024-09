Bradesco Auto/RE realiza evento com corretores e assessorias de seguros em Recife

Evento faz parte da agenda de Roadshows da Companhia e apresenta novidades e resultados locais, além da troca com profissionais – A Bradesco Auto/RE realizou mais um roadshow. Nos dias 28 e 29 de agosto, executivos da seguradora se reuniram com corretores, colaboradores e assessorias de Recife para mais uma rodada de conversas, onde apresentaram panoramas e novidades locais.

“A Região Nordeste é muito estratégica para a Bradesco Seguros. Em Pernambuco, enxergamos uma série de oportunidades, tanto para a Seguradora quanto para os corretores”, destacou o diretor-presidente da Companhia, Ney Dias. O executivo ressaltou, ainda, que o Seguro Residencial é um grande destaque no estado e responde por mais de 90% da carteira de Ramos Elementares comercializada na área.

Além de apresentar dados e novidades, o road show é, também, um momento de troca com nossos parceiros corretores de seguros. Em Recife, a Bradesco Seguros recebeu cerca de 40 profissionais locais, que puderam compartilhar insights e demandas. “Buscamos estreitar o relacionamento com os corretores, que representam toda a força da nossa distribuição. Nesse intercâmbio podemos entender as necessidades, receber feedbacks e construir um processo de melhorias continuas ”, explicou Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Seguradora.

Além destes dois executivos, participaram do Roadshow de Recife o Superintendente Sênior Regional, Paulo César Martins, a Superintendente Sênior de Ramos Elementares, Raquel Cerqueira, o Superintendente de Operações e Serviços, Fábio Frasson, e o Gerente Sênior de Produto Auto, Vitor Monteiro. Os próximos Roadshows acontecerão em setembro e outubro em João Pessoa (PB), Natal (RN) e Goiânia (GO).

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.

Foto: Diretoria da Bradesco Auto/RE participa de road show em Recife