Engenharia Clínica como aliada estratégica na redução da sinistralidade das operadoras de saúde

A gestão técnica dos equipamentos médico-hospitalares como ferramenta de eficiência, segurança e sustentabilidade assistencial

(*) Por Fabio Rodrigues Zeller – A Engenharia Clínica como eixo de eficiência na saúde suplementar

A discussão sobre sinistralidade na saúde suplementar normalmente se concentra em reajustes, frequência de utilização, incorporação tecnológica, envelhecimento populacional, judicialização, aumento das despesas assistenciais e pressão sobre a rede prestadora. Todos esses fatores são relevantes e devem ser avaliados de forma integrada. Entretanto, existe um elemento frequentemente subestimado na sustentabilidade econômico-assistencial das operadoras de planos de saúde: a Engenharia Clínica.

Em hospitais próprios, hospitais vinculados a cooperativas médicas, clínicas verticalizadas, centros diagnósticos, unidades ambulatoriais, laboratórios e demais estruturas assistenciais integradas à operação da saúde suplementar, o parque tecnológico representa um dos ativos mais sensíveis da organização. Monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares, bombas de infusão, aparelhos de anestesia, autoclaves, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos laboratoriais, sistemas de imagem, equipamentos de hemodinâmica, equipamentos de suporte cirúrgico e sistemas elétricos críticos não são apenas bens patrimoniais. São recursos diretamente ligados à segurança do paciente, à continuidade assistencial, à produtividade hospitalar e ao controle dos custos operacionais.

Quando esses equipamentos não são gerenciados de forma adequada, o impacto extrapola o custo direto da manutenção corretiva. A paralisação inesperada de um equipamento crítico pode gerar cancelamento de cirurgias, reagendamento de exames, aumento de filas, necessidade de contratação emergencial de terceiros, locação de equipamentos substitutos, deslocamento de pacientes para prestadores externos, perda de receita operacional, sobrecarga de equipes, risco assistencial, exposição regulatória e dano reputacional.

Em outras palavras, uma falha técnica não programada pode transformar-se rapidamente em evento de alto custo para a operadora ou para a instituição hospitalar. O equipamento parado não representa apenas uma despesa de reparo. Pode representar uma cadeia de impactos assistenciais, administrativos, financeiros e jurídicos.

É nesse ponto que a Engenharia Clínica se consolida como área estratégica. Sua atuação vai muito além do reparo de equipamentos. Envolve planejamento, inventário, classificação por criticidade, manutenção preventiva, manutenção preditiva, calibração, segurança elétrica, rastreabilidade documental, avaliação de vida útil, suporte à incorporação tecnológica e apoio à tomada de decisão gerencial.

A manutenção corretiva emergencial, realizada apenas após a falha, tende a ser mais onerosa, menos previsível e mais danosa à operação. Já a manutenção preventiva reduz a probabilidade de interrupções não planejadas. A manutenção preditiva, quando tecnicamente aplicável, permite antecipar falhas por meio de indicadores, histórico de uso, padrões de desempenho, tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo, disponibilidade operacional e acompanhamento técnico especializado.

Quando essas práticas são estruturadas, a instituição reduz desperdícios, melhora a disponibilidade dos equipamentos, amplia a previsibilidade orçamentária e fortalece a segurança assistencial. Essa organização técnica permite que a diretoria deixe de atuar de forma reativa e passe a trabalhar com planejamento, indicadores e gestão de risco.

No contexto da saúde suplementar, esse ganho operacional tem reflexo direto na sinistralidade. Sempre que uma falha operacional aumenta o tempo de permanência hospitalar, posterga procedimentos, obriga a terceirização emergencial de serviços, reduz a eficiência da rede própria ou provoca retrabalho assistencial, há potencial impacto sobre as despesas assistenciais. A Engenharia Clínica, portanto, atua como instrumento concreto de mitigação de custos evitáveis.

A sinistralidade, compreendida como a relação entre despesas assistenciais e receitas de contraprestações, é um dos indicadores mais observados na gestão das operadoras. A redução desse indicador não depende apenas de negociação com prestadores, revisão de contratos, controle de utilização ou aplicação de reajustes. Depende também de eficiência estrutural, previsibilidade operacional e prevenção de perdas. Nesse campo, a Engenharia Clínica possui papel direto e mensurável.

Em hospitais próprios e cooperativas médicas, a atuação técnica da Engenharia Clínica ganha relevância ainda maior. Nessas estruturas, o desempenho do parque tecnológico impacta a produtividade médica, o tempo de resposta assistencial, a capacidade instalada, a segurança do paciente, a experiência do beneficiário e a sustentabilidade do modelo de negócio.

Gestão de risco, manutenção planejada e ciclo de vida dos equipamentos

A gestão adequada dos equipamentos médico-hospitalares deve partir de um inventário completo, atualizado e tecnicamente classificado. Não basta saber quantos equipamentos existem. É necessário saber quais são críticos, quais impactam diretamente a assistência, quais possuem maior custo de manutenção, quais apresentam maior frequência de falhas, quais estão próximos da obsolescência e quais demandam substituição programada.

Um inventário técnico consistente deve conter, entre outros elementos, identificação do equipamento, localização, fabricante, modelo, número de série, data de aquisição, data de instalação, setor responsável, grau de criticidade, histórico de manutenção, calibrações realizadas, contratos vigentes, garantias, disponibilidade de peças, custo acumulado de manutenção e vida útil estimada.

A classificação por criticidade é elemento essencial. Equipamentos de UTI, centro cirúrgico, hemodinâmica, diagnóstico por imagem, laboratório, esterilização e suporte ventilatório não podem ser tratados com o mesmo grau de prioridade de equipamentos administrativos ou de baixa repercussão assistencial. A ausência dessa classificação pode levar a decisões inadequadas, priorização equivocada de recursos e aumento do risco operacional.

A Engenharia Clínica também contribui para a definição de planos de manutenção preventiva e preditiva. A manutenção preventiva organiza intervenções periódicas programadas, reduzindo a probabilidade de falhas. A manutenção preditiva, por sua vez, utiliza sinais técnicos, histórico de uso e indicadores de desempenho para identificar tendências de falha antes que ocorra a interrupção do equipamento.

Essas práticas reduzem a dependência de manutenção emergencial. Em ambiente hospitalar, a emergência técnica costuma ser cara, difícil de negociar e operacionalmente danosa. Quando um equipamento crítico para, a instituição perde poder de planejamento. A contratação urgente de assistência técnica, a aquisição imediata de peças, a locação de equipamentos substitutos e a transferência de pacientes ou exames para terceiros normalmente ocorrem em condições menos favoráveis.

O gerenciamento do ciclo de vida dos equipamentos é outro eixo fundamental. A ausência de controle técnico pode levar a dois extremos indesejados. O primeiro é substituir equipamentos antes do tempo, gerando investimento desnecessário. O segundo é manter equipamentos obsoletos em operação, elevando o risco de falhas, indisponibilidade, insegurança assistencial e custo crescente de manutenção.

A decisão entre manter, reparar, reformar, substituir ou descontinuar um equipamento deve considerar idade, intensidade de uso, histórico de falhas, disponibilidade de peças, custo anual de manutenção, risco assistencial, obsolescência tecnológica, exigências regulatórias e aderência à demanda assistencial da instituição.

Em muitos casos, o equipamento mais antigo não é necessariamente o mais problemático. Da mesma forma, um equipamento mais novo pode ter desempenho inadequado se utilizado acima da capacidade projetada, se instalado em infraestrutura incompatível, se operado por equipe sem treinamento adequado ou se mantido sem rotina técnica regular. Por isso, a análise de vida útil deve ser técnica, econômica e assistencial.

A Engenharia Clínica também atua na interface entre tecnologia e segurança elétrica. Em hospitais, clínicas e centros diagnósticos, a infraestrutura elétrica é parte integrante da assistência. Geradores, nobreaks, painéis, aterramentos, sistemas de emergência, climatização, redes estabilizadas e instalações especiais precisam ser avaliados com rigor. Uma falha elétrica pode comprometer equipamentos, interromper procedimentos, afetar ambientes críticos e expor pacientes e trabalhadores a riscos relevantes.

Nesse sentido, a formação em engenharia elétrica e segurança do trabalho fortalece a atuação técnica do profissional que atua em Engenharia Clínica. O domínio das instalações, dos sistemas preventivos, das rotinas de segurança, da análise de risco e da manutenção técnica permite uma visão integrada do ambiente hospitalar.

Outro ponto relevante é a capacitação das equipes usuárias. Parte das falhas em equipamentos decorre de uso inadequado, limpeza incorreta, transporte indevido, instalação improvisada, ausência de conferência antes do uso ou desconhecimento dos limites operacionais do equipamento. A Engenharia Clínica pode reduzir esse risco por meio de treinamentos, protocolos, orientações técnicas e padronização de procedimentos.

A integração entre Engenharia Clínica, enfermagem, corpo médico, administração hospitalar, qualidade, compras, segurança do trabalho, tecnologia da informação e área financeira permite uma gestão mais racional do parque tecnológico. Essa integração reduz conflitos internos, melhora a priorização de investimentos e cria base técnica para decisões de diretoria.

Em síntese, a Engenharia Clínica transforma equipamentos em ativos gerenciados. Deixa-se de atuar apenas quando ocorre a falha e passa-se a controlar risco, desempenho, vida útil, disponibilidade e custo total de propriedade.

Legislação, segurança do paciente e conformidade regulatória

A atuação da Engenharia Clínica deve ser compreendida também à luz das normas regulatórias e de segurança aplicáveis aos serviços de saúde. A correta manutenção, rastreabilidade e avaliação da vida útil dos equipamentos médico-hospitalares não representam apenas boa prática administrativa. Integram um conjunto de deveres técnicos relacionados à segurança do paciente, à segurança do trabalhador, à continuidade assistencial e à governança de risco.

Nesse contexto, destaca-se a RDC Anvisa nº 509/2021, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde. Essa norma reforça a necessidade de controle, rastreabilidade, manutenção, qualificação, desempenho e segurança das tecnologias utilizadas na assistência.

Para hospitais próprios, clínicas verticalizadas, centros diagnósticos e unidades vinculadas a cooperativas médicas, tal gerenciamento é essencial para evitar paralisações inesperadas, falhas operacionais, desperdícios e elevação desnecessária das despesas assistenciais. A norma contribui para consolidar a visão de que equipamentos de saúde devem ser administrados com planejamento técnico, registros adequados e acompanhamento permanente.

Também merece destaque a RDC Anvisa nº 63/2011, que estabelece requisitos de boas práticas para funcionamento dos serviços de saúde. A norma reforça a importância de processos organizados, seguros e documentados, o que inclui a adequada conservação dos equipamentos, a qualificação das rotinas operacionais e a garantia de condições apropriadas para a prestação da assistência.

A RDC Anvisa nº 50/2002, ao tratar do planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, também se relaciona diretamente com a Engenharia Clínica. Instalações elétricas, áreas críticas, fluxos técnicos, ambientes de diagnóstico, salas cirúrgicas, unidades de terapia intensiva, laboratórios e estruturas de apoio devem ser compatíveis com a tecnologia utilizada e com a segurança assistencial exigida.

No campo da segurança do trabalho, a NR-1, ao tratar das disposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais, tem relação direta com a identificação, avaliação e controle dos riscos presentes nas atividades hospitalares e de manutenção. O Programa de Gerenciamento de Riscos deve considerar riscos associados à operação, intervenção, limpeza, calibração, transporte, instalação e manutenção de equipamentos médico-hospitalares.

A NR-10 é especialmente relevante para ambientes hospitalares, pois estabelece requisitos de segurança em instalações e serviços em eletricidade. Em hospitais e centros diagnósticos, a infraestrutura elétrica é componente crítico para a continuidade assistencial. Falhas em alimentação elétrica, aterramento, painéis, nobreaks, geradores, sistemas de emergência e instalações de áreas críticas podem comprometer equipamentos, interromper procedimentos e gerar custos expressivos.

A NR-12, relacionada à segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, também se conecta à Engenharia Clínica quando se avaliam dispositivos, sistemas de comando, proteções, funcionamento seguro, manutenção e operação de equipamentos utilizados em ambientes assistenciais e de apoio hospitalar.

A NR-32, específica para segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, possui grande relevância para hospitais, clínicas, laboratórios, centros cirúrgicos, unidades diagnósticas e demais estabelecimentos assistenciais. A Engenharia Clínica contribui para que os equipamentos estejam em condições seguras de uso, reduzindo riscos físicos, elétricos, mecânicos, biológicos e operacionais que possam afetar trabalhadores, pacientes e terceiros.

Outras Normas Regulamentadoras também podem ser aplicáveis, conforme a natureza da atividade. A NR-6 trata dos Equipamentos de Proteção Individual. A NR-9 aborda a avaliação e o controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. A NR-33 pode ser observada quando houver intervenções em espaços confinados, como áreas técnicas específicas, galerias, reservatórios ou ambientes de infraestrutura. A NR-35 é aplicável quando houver trabalho em altura, como manutenções em telhados, casas de máquinas, sistemas de climatização, fachadas ou estruturas elevadas.

A convergência entre Engenharia Clínica, vigilância sanitária, segurança do trabalho e gestão de risco é essencial para a governança hospitalar. Equipamentos sem manutenção adequada, sem rastreabilidade documental ou com desempenho comprometido podem afetar diagnósticos, terapias, monitoramentos e procedimentos, ampliando o risco de eventos adversos, retrabalho, reclamações, notificações, demandas administrativas e judicialização.

Sob essa ótica, prevenir falhas significa igualmente prevenir custos. Um evento adverso evitado representa menor exposição a retrabalho assistencial, menor desgaste da equipe, menor risco reputacional e menor probabilidade de despesas indiretas. Em ambiente de saúde suplementar, esses efeitos se refletem na sustentabilidade econômico-financeira da operação.

A Engenharia Clínica, portanto, não deve ser vista apenas como área de suporte técnico. Ela compõe a governança da assistência. Sua atuação melhora a confiabilidade dos processos, apoia a conformidade regulatória, reduz a improvisação e fornece elementos objetivos para a administração hospitalar e para a operadora.

Redução de custos evitáveis, sustentabilidade e biografia profissional

A relevância da Engenharia Clínica torna-se ainda mais evidente nos hospitais próprios e nas cooperativas médicas, em que a eficiência da estrutura assistencial repercute diretamente na sustentabilidade do modelo de negócio. Quando o parque tecnológico é bem administrado, há menor dependência de soluções emergenciais, maior previsibilidade orçamentária e melhor capacidade de planejamento operacional.

Nesse cenário, a gestão técnica dos equipamentos deixa de ser vista como despesa acessória e passa a ser reconhecida como instrumento de governança. A instituição que conhece seus equipamentos, controla sua manutenção, acompanha sua disponibilidade e planeja sua substituição possui maior capacidade de administrar riscos e reduzir custos evitáveis.

A falha de um equipamento crítico pode gerar cancelamento de procedimentos, aumento do tempo de permanência hospitalar, contratação emergencial de terceiros, locação de equipamentos, perda de eficiência da rede própria e elevação das despesas assistenciais. Em contrapartida, a manutenção planejada e o gerenciamento adequado do ciclo de vida ampliam a disponibilidade, reduzem desperdícios e fortalecem a continuidade do cuidado.

Para operadoras verticalizadas, esse ponto é ainda mais importante. A rede própria, quando bem administrada, pode ser instrumento de eficiência assistencial e econômica. Entretanto, se a infraestrutura tecnológica não for gerida de forma adequada, a própria rede pode tornar-se fonte de custos adicionais, desperdícios, perda de produtividade e insatisfação do beneficiário.

A Engenharia Clínica contribui para a construção de indicadores objetivos. Entre eles, podem ser destacados: disponibilidade dos equipamentos críticos, número de falhas por período, tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo, custo anual de manutenção por equipamento, percentual de manutenções preventivas realizadas no prazo, taxa de reincidência de falhas, número de equipamentos em obsolescência, percentual de calibrações vigentes e custo total de propriedade.

Esses indicadores permitem que a diretoria acompanhe o desempenho do parque tecnológico com maior precisão. A decisão deixa de ser baseada apenas em percepção operacional e passa a ser sustentada por dados técnicos. Essa mudança é essencial para a governança moderna em saúde.

A Engenharia Clínica também favorece a tomada de decisão sobre investimentos. Em vez de adquirir equipamentos de forma isolada ou emergencial, a instituição pode elaborar plano de renovação tecnológica, orçamento plurianual, critérios de priorização e matriz de risco. Essa prática melhora a previsibilidade financeira e evita decisões precipitadas.

Em um setor pressionado pelo aumento dos custos assistenciais e pela crescente complexidade tecnológica, a Engenharia Clínica precisa ocupar posição estratégica na agenda das operadoras. Reduzir sinistralidade não significa apenas discutir utilização, reajuste ou negociação com prestadores. Significa também aperfeiçoar a eficiência da estrutura assistencial própria e criar mecanismos de prevenção de perdas operacionais.

Nesse campo, a Engenharia Clínica é aliada direta da sustentabilidade, da segurança e da qualidade. Sua atuação permite reduzir improvisações, proteger pacientes e trabalhadores, ampliar a vida útil dos equipamentos, controlar riscos técnicos, melhorar a disponibilidade operacional e fortalecer a gestão econômico-assistencial.

Conclusão

A Engenharia Clínica, quando integrada à governança hospitalar e à gestão das operadoras, contribui de forma concreta para a eficiência operacional, a segurança assistencial, a previsibilidade orçamentária e a mitigação de custos evitáveis. Em hospitais próprios e cooperativas médicas, sua atuação fortalece a sustentabilidade do sistema e auxilia na redução da sinistralidade por meio da correta manutenção, do gerenciamento de riscos e da gestão da vida útil dos equipamentos.

A sustentabilidade da saúde suplementar exige visão multidisciplinar. Envolve atuária, gestão assistencial, regulação, tecnologia, segurança, engenharia, qualidade, governança e análise econômica. Dentro desse conjunto, a Engenharia Clínica ocupa lugar estratégico, pois atua diretamente na infraestrutura que sustenta a assistência.

Equipamentos bem geridos significam maior segurança, menor improvisação, melhor uso dos recursos, menor risco operacional e maior previsibilidade. Para operadoras de saúde, hospitais próprios e cooperativas médicas, essa é uma agenda indispensável para o futuro.

Biografia do autor

Engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e possui expertise em Engenharia Clínica, com atuação voltada à gestão técnica de equipamentos médico-hospitalares, manutenção preventiva, segurança operacional, avaliação de vida útil, infraestrutura crítica, análise de riscos e suporte à governança técnica em ambientes assistenciais.

Sua atuação profissional integra conhecimentos de engenharia elétrica, segurança do trabalho, manutenção, gestão de risco e continuidade operacional, com foco na eficiência de hospitais, clínicas, centros diagnósticos, cooperativas médicas e estruturas próprias de operadoras de saúde.

Para avaliação técnica, diagnóstico do parque tecnológico, estruturação de rotinas de Engenharia Clínica, plano de manutenção, análise de vida útil de equipamentos ou apoio à gestão de risco em hospitais próprios e cooperativas médicas, entre em contato:

Referências normativas e técnicas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 509, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011. Dispõe sobre os requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 1. Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais.

Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 10. Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 12. Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.

Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Ministério do Trabalho e Emprego. Normas Regulamentadoras nº 6, nº 9, nº 33 e nº 35, aplicáveis conforme a natureza das atividades, envolvendo equipamentos de proteção individual, agentes ocupacionais, espaços confinados e trabalho em altura.

(*) Por Fabio Rodrigues Zeller

Engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho

e especialista com atuação técnica em Engenharia Clínica

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