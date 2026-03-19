Allianz obtém certificação internacional em equidade de gênero

Selo EDGE Move reconhece organizações que adotam práticas consistentes para garantir a igualdade no ambiente de trabalho – A Allianz Seguros, uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, obteve a certificação internacional EDGE Move, concedida a organizações que implementam ações consistentes de equidade de gênero no ambiente corporativo e atendem a parâmetros globais de excelência. No Brasil, apenas 10 empresas possuem o selo em algum dos quatro níveis (Assess, Move, Advance e Lead), sendo a Allianz a única seguradora.

O processo de certificação analisa, durante o período de um ano, critérios como recrutamento e promoção, representatividade em cargos da alta administração, gerência intermediária e gestão júnior, estrutura organizacional, treinamento e mentoria de lideranças, além de opções de trabalho flexíveis e cultura inclusiva, refletida nas avaliações dos funcionários em termos de oportunidades de desenvolvimento de carreira. O objetivo é mensurar o progresso real da empresa em equidade de gênero e assegurar a consistência entre políticas, práticas e operação.

“Essa conquista reafirma o compromisso da Allianz com a equidade, um pilar estratégico para proporcionar inovação, aprimorar resultados e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. A certificação EDGE Move constata que estamos construindo, de forma estruturada, um ambiente saudável, equilibrado e seguro para nossos colaboradores”, afirma Laura Vidmontas, diretora executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da companhia.

A Allianz Seguros encerrou 2025 com 1.142 mulheres em seu quadro funcional, das quais 20 ocupavam cargos executivos, representando 45% desse nível hierárquico, enquanto 1.122 atuavam em posições não executivas, correspondendo a 58% do total. A equidade de gênero é um objetivo prioritário para o Grupo Allianz, que possui uma Política de Diversidade, Equidade e Inclusão. Até o final de 2026, a seguradora, no Brasil, espera atingir 50% de mulheres em cargos executivos, incluindo superintendentes e diretores, aumentar o bem-estar geral dos colaboradores e capacitar os líderes a manterem a própria saúde e o bem-estar, assim como o de suas equipes.

Para isso, a empresa avalia continuamente a diferença de salário entre gêneros, fomenta práticas de equidade salarial sistemáticas e transparentes e estabelece diretrizes claras para a manutenção da justiça salarial. “Organizações que valorizam e buscam a equidade de gênero tendem a gerar maior motivação, pertencimento e retenção de talentos. Ao promover a igualdade, a empresa fortalece sua cultura, aumenta o engajamento dos times e constrói resultados mais consistentes e sustentáveis a longo prazo”, conclui a executiva.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.



Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Laura Vidmontas, diretora executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da companhia