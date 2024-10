Youse anuncia Paula Moron Bernardoni como superintendente da nova vertical B2B2C da companhia

Com mais de 20 anos de experiência em seguros, a executiva terá como missão fortalecer a Youse Negócios e expandir parcerias com corretoras e empresas – A Youse, primeira insurtech brasileira e plataforma digital de seguros, acaba de anunciar a contratação de Paula Moron Bernardoni para o cargo de Superintendente de Youse Negócios, a nova vertical da empresa focada no canal B2B2C. A chegada da executiva marca um passo significativo na ampliação da oferta de seguros digitais da Youse e no fortalecimento de parcerias estratégicas com corretoras e empresas de diversos segmentos.

“Nosso objetivo é sempre garantir que o cliente, nosso ponto central para qualquer iniciativa que desenvolvemos, possa escolher o canal pelo qual ele quer ser atendido – seja via app, telefone ou via corretor. Entendemos que fortalecer nossa atuação no mercado B2B2C é algo muito importante, pois hoje os consumidores de seguros têm uma relação de muita confiança com os corretores. Chego na Youse justamente com essa missão: desenvolver esse produto e essas parcerias estratégicas”, conta Paula.

A experiência e a visão estratégica de Paula Bernardoni serão fundamentais para a expansão da nova vertical. Com uma carreira sólida que inclui passagens por empresas renomadas como Prudential, Itaú, Metropolitan Life e Citi, Paula acumula mais de 20 anos de expertise em distribuição e planejamento estratégico. De acordo com a executiva, a Youse Negócios é uma iniciativa inovadora voltada para a criação de parcerias robustas com corretoras e empresas, oferecendo uma plataforma digital avançada que simplifica o processo de emissão e gestão de contratos. A nova vertical é projetada para facilitar a vida dos corretores e das empresas parceiras por meio de uma integração eficiente que inclui APIs plug and play, três modelos de integração e uma opção White-Label. Este modelo multicanal proporciona uma experiência personalizada e eficiente em seguros Auto, Residencial e Vida, além de otimizar as operações das empresas parceiras.

“Estou animada com a oportunidade de liderar a Youse Negócios e contribuir para o crescimento e sucesso desta nova vertical,” afirma Paula Bernardoni. “Nossa meta é criar uma estrutura de distribuição digital que permita aos nossos parceiros expandir suas operações e fortalecer o relacionamento com seus clientes, enquanto oferecemos a mesma excelência e inovação que caracterizam a Youse”, finaliza a executiva.

Sobre a Youse Negócios

A Youse Negócios é a vertical da Youse dedicada a criar e fortalecer parcerias estratégicas com corretoras e empresas em diversos segmentos. Focada na comunicação com parceiros e, depois, com o cliente, a Youse Negócios oferece uma plataforma digital avançada que facilita a emissão e o gerenciamento de contratos e a geração de relatórios de vendas em tempo real.

A vertical proporciona soluções personalizadas para seguros de Auto, Residencial e Vida, com opções de integração via APIs plug and play, modelos variados de integração e uma opção White-Label, atendendo tanto corretoras quanto empresas de mercados variados.

A Youse Negócios visa democratizar o mercado de seguros brasileiro, ampliando o acesso e a eficiência através de parcerias sólidas e inovadoras. A vertical tem como objetivo não apenas otimizar as operações das empresas parceiras, mas também impulsionar o crescimento sustentável e a expansão das carteiras de clientes, reforçando o compromisso da Youse em modernizar e dinamizar o setor de seguros.

Foto: Paula Moron Bernardoni, Superintendente de Youse Negócios

Créditos: Wanezza Soares