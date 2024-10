MAPFRE e CSP-MG estreiam com sucesso programa “Conexões Estratégicas”

A estreia do programa “Conexões Estratégicas”, promovido pelo Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), foi um sucesso. Cerca de 120 corretores, consultores e representantes de assessorias se reuniram no dia 3 de outubro, no Cine Theatro Brasil, no centro da capital mineira, para conhecer as novidades e oportunidades de novos negócios da benemérita MAPFRE, que patrocinou o primeiro evento da série.

“É com muita satisfação que inauguramos esse novo programa do CSP-MG. Estamos juntos com o Clube na missão de desenvolver o segmento de Pessoas e disseminar a cultura da proteção. A MAPFRE tem feito grandes investimentos para que seja cada vez mais reconhecida como uma seguradora de Vida, de Pessoas, vocação que vem desde a fundação da companhia há 91 anos”, comentou o diretor Regional MG/RJ/CO, Diego Bifoni, na abertura do encontro.

Na sequência, falou a diretora Comercial de Vida da MAPFRE, Carolina de Molla Lorenzatto, que apresentou os diferenciais, argumentos de venda e as vantagens da comercialização novo seguro de Doenças Graves da companhia, lançado recentemente no mercado.

A cobertura de doenças graves é uma indenização paga em vida ao segurado quando há o diagnóstico de uma das enfermidades previstas na apólice contratada. “Um diagnóstico de doença grave pode desajustar a vida de uma família. Ter o seguro é a garantia que, em um momento crítico, o segurado poderá focar na sua recuperação, sem comprometer seu futuro financeiro”, alegou.

Segundo Carolina, o produto “é o mais completo do mercado”, pois cobre 25 doenças em um seguro que não necessita da contratação de outras coberturas. Na maioria dos casos, a cobertura para doenças graves está acoplada ao seguro de vida. A executiva ressaltou que o grande diferencial do produto é a possibilidade de contratação em módulos (Básico, Intermediário e Completo).

“O novo produto garante cobertura, além do titular, para os seus filhos. O plano infantil possui 12 doenças cobertas em seu escopo. O produto pode ser contratado por pessoas de 14 a 70 anos, com garantia para crianças de 2 a 18 anos”, explicou.

O capital segurado também é flexível e vai de R$ 10 mil a R$ 1 milhão, sendo que o capital para cada filho será de 50% do valor contratado pelo titular, com limite de R$ 250 mil. Entre as assistências adicionais atreladas ao produto, está o programa “MAPFRE Cuidando de Você”, que oferece acesso a serviços de saúde particulares com preços reduzidos, incluindo consultas, exames médicos, odontológicos e telemedicina.

A executiva lembra que há também descontos em medicamentos, que são extensíveis a familiares, inclusive pais e sogros, que não estão no produto. Outro destaque exclusivo, de acordo com diretora da companhia, é a medicina de precisão, que pode ser acionada em caso de diagnóstico de câncer, oferecendo suporte personalizado com técnicas avançadas de análise molecular para definir o melhor tratamento.

Carolina Lorenzatto esclareceu que o produto foi pensado para que o corretor de seguros tenha a facilidade de realizar a contratação rapidamente. “As assistências são voltadas para a saúde em dois momentos: a prevenção, com o ‘MAPFRE Cuidando de Você’, e o tratamento, com a medicina de precisão. O produto precisa ser acessível a todos, fácil de vender e eficaz para o consumidor, tendo o apelo de preço”, destacou.

Depois da apresentação, a especialista de Vida e Previdência da companhia, Claudia Suarez, conduziu um talk show com a participação da diretora Carolina Lorenzatto, do presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, e do diretor do Clube, Maurício Tadeu Barros Morais.

Morais apontou para a necessidade de os corretores mudaram seu mindset e enxergarem as oportunidades do ramo de Pessoas, que hoje responde por 58,3% do total de prêmios arrecadados pelo setor, incluindo o VGBL. “As perspectivas são as melhores possíveis. Para desenvolver uma carteira de benefícios, o corretor precisa segmentar a oferta. É fundamental conhecer a fundo as dores e as necessidades do cliente”, frisou.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, falou sobre o papel do corretor como agente de transformação social. “Cerca de 85% dos brasileiros não têm seguro de vida. Quem pode mudar essa realidade somos nós, corretores de seguros”, alertou.

De acordo com o dirigente, cabe ao corretor abordar os clientes, atendê-los de forma consultiva e ofertar o seguro adequado à sua realidade. “A MAPFRE nos trouxe hoje um produto excelente, com forte apelo social, e remuneração agressiva. Produtos e estratégias nós temos. O passo seguinte é efetivamente levar a proteção securitária a toda sociedade”, concluiu.

Os corretores que participaram do “Conexões Estratégicas” aprovaram a iniciativa. “Foi um evento muito produtivo. Aprendi bastante com as apresentações. Recomendo a todos que participem dos próximos encontros”, afirmou Eduardo Veloso, da Atlântica Corretora de Seguros. “O CSP-MG e a MAPFRE estão de parabéns por nos proporcionar um evento disruptivo, diferenciado, que foi de grande valia pois tivemos a oportunidade de nos aprofundar sobre as novidades da seguradora, além de estar mais próximos e conectados com a companhia”, enfatizou Regina Bentes, da Positivo Seguros.