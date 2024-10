Fechada desde as enchentes de maio, loja da Sabemi é reaberta em Porto Alegre

Reinauguração contou com a presença da diretoria e dos colaboradores da companhia – A Sabemi Seguradora reabriu ao público, nesta terça-feira, 1° de outubro, a loja localizada no térreo da matriz da companhia, na Rua Sete de Setembro, 515, no Centro de Porto Alegre. A unidade estava fechada desde maio, quando foi inundada durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Revitalizada, a loja foi reinaugurada com a presença dos colaboradores e da diretoria liderada por Antonio Tulio Lima Severo. “Enfrentamos um desafio inesperado com as enchentes e trabalhamos muito para superar este momento difícil. Nossa loja está de volta, ainda mais confortável e bonita, para oferecer um serviço cada vez melhor aos nossos parceiros e clientes”, ressaltou o diretor-presidente e fundador da Sabemi.

A reabertura da loja faz parte de um esforço contínuo da empresa para garantir a qualidade aos clientes e fortalecer sua presença no mercado. A unidade reinaugurada ganhou um visual mais moderno e eficiente para tornar o atendimento ainda mais ágil. “Com este retorno, reafirmamos nosso compromisso com nossos segurados. As adversidades que enfrentamos ao longo destes mais de 50 anos de história, dentre elas as enchentes de maio, só reforçaram a nossa dedicação em proporcionar segurança e tranquilidade aos nossos parceiros e clientes, especialmente em momentos desafiadores”, destacou o diretor-presidente Antonio Tulio Lima Severo.

Sobre a Sabemi

A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi que, há mais de 50 anos, atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros. Presente em todo o Brasil, a Sabemi tem como foco a proteção e a segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de dois milhões de segurados. Para isso, conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os principais reconhecimentos do Grupo, estão premiações na área de gestão de pessoas como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.