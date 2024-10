Rumo ao superapp, Rodobens lança novo módulo de financiamento em seu aplicativo

Novidade faz parte de um plano de expansão da plataforma, que visa centralizar todas as necessidades de gestão financeira em um único ambiente digital – A Rodobens, especialista em projetos de vida, anuncia o lançamento de um novo módulo de financiamento no seu aplicativo, que será o primeiro passo para a transformação do atual modelo em um superapp. Com o objetivo de oferecer uma experiência mais completa e integrada aos seus clientes, a novidade permitirá que usuários gerenciem de forma fácil e segura seus financiamentos de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) pelo próprio aplicativo.

O novo módulo de financiamento faz parte de um plano mais amplo de expansão da plataforma, que incluirá, em etapas subsequentes, módulos para seguros, autos e consignado privado. As adições visam centralizar todas as necessidades de gestão financeira em um único ambiente digital, simplificando processos e aumentando a conveniência

“A transformação do aplicativo da Rodobens em um superapp traz benefícios significativos ao permitir maior autonomia e agilidade na administração dos produtos e serviços da empresa. Os clientes poderão, assim, ter uma gestão mais eficiente e segura dos seus financiamentos, refletindo diretamente em uma experiência de usuário aprimorada”, diz Edson Koga, Diretor do Banco da Rodobens.

A novidade está alinhada com o compromisso da Rodobens de oferecer soluções inovadoras que atendam às demandas de seus clientes e aprimorem sua experiência de uso. “O lançamento do novo módulo é muito mais do que uma atualização, é uma demonstração do nosso compromisso contínuo em transformar a forma como nossos clientes interagem com nossos serviços. Estamos confiantes de que esta nova funcionalidade trará uma gestão mais ágil e segura para todos os nossos usuários”, finaliza Ronald Torres, Diretor de Marketing e Clientes da Rodobens.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

