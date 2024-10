Allianz prepara intensa participação no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

Companhia terá executivos em painéis especiais, além de contar com um estande exclusivo para receber os parceiros de negócios – A Allianz Seguros estará, mais uma vez, presente no Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros. Realizado pela Fenacor, a 23ª edição do evento acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 12 de outubro, e espera receber um público de mais de 3 mil profissionais do setor.

Como patrocinadora master do Congresso, a Allianz prepara uma participação intensa, com a presença de executivos em apresentações e debates sobre o mercado de seguros. O presidente Eduard Folch estará no painel “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”, que acontece no dia 12 de outubro, às 11h25, na plenária 1.

“A participação neste evento é de extrema importância para a Allianz”, afirma Eduard Folch. “Consideramos este um momento valioso para compartilhar nosso conhecimento, trocar experiências e colaborar com as discussões que vão moldar as perspectivas para o mercado. Estamos comprometidos em contribuir ativamente para essas conversas, trazendo nossas inovações e insights para o debate.”

Já a Sala de Negócios Allianz, que ocupa a plenária 5, terá painéis diários sobre temas variados do universo de seguros. O diretor executivo de Sinistros, Renato Roperto, e a diretora de Automóvel, Ana Maria Freitas, fazem apresentações sobre o tema “Desafios e Soluções em Seguros de Automóveis e Sinistros”. Este painel acontece no dia 11 de outubro, das 14h30 às 15h30, e no dia 12 de outubro, no mesmo horário.

“Alliadoz +Capaz – Venha conhecer estratégias para potencializar suas vendas do Allianz Vida” é o tema do painel que será apresentado pelo diretor executivo Comercial, Nelson Veiga, e pelo superintende de Produtos, Saulo Gabriel. O conteúdo será tratado no dia 11 de outubro, das 17h às 18h, e no dia 12 de outubro, das 15h45 às 16h45.

A diretora executiva de Operações e TI, Rosely Boer, faz uma palestra única sobre “IA e tecnologias emergentes redefinindo o futuro do trabalho nas organizações”, no dia 11 de outubro, das 15h45 às 16h45.

Exposeg

Paralelo ao Congresso, será promovida ainda a 22ª Exposeg, espaço para relacionamento e negócios. A Allianz terá um estande exclusivo, onde um time de peso formado por diretores e gerentes de diversas áreas da companhia vai receber os congressistas. Além da recepção e oportunidade de conversar com os executivos, quem visitar o estande vai poder ainda conhecer de forma divertida os benefícios do programa Alliadoz por meio do Game de Agilidade.

Para o diretor executivo Comercial, Nelson Veiga, a presença da Allianz no evento é uma grande oportunidade de fortalecer relações comerciais, explorar uma visão mais abrangente dos desafios e oportunidades do setor e um momento único para participar de debates construtivos e aprendizados contínuos. “Outro ponto relevante é a oportunidade de estarmos ao lado dos nossos parceiros, corretores de seguros, podendo compartilhar com eles os produtos e soluções inovadoras da companhia.”

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.