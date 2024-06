WTW aprimora estratégia e cria ecossistema segurador para o agronegócio

Multinacional de corretagem e gestão de riscos amplia atuação no agronegócio, aumentando a oferta do seguro rural para toda cadeia

A WTW, uma das maiores empresas de corretagem de seguros do mundo, aprimorou sua estratégia de negócios para fortalecer sua presença no agro. Com o objetivo de se diferenciar no segmento, a empresa desenvolveu um modelo de ecossistema segurador específico para o agronegócio.

“Atualmente, os seguros para o agronegócio são segmentados” explica James Hodge, líder de Agronegócio e Construção da WTW

“Existem seguros que focam no produtor rural, outros que são voltados para logística, outros destinados apenas para indústria. Nossa proposta é integrar tudo isso em um grande ecossistema”

completa

Com esse modelo integrado, a WTW vai contemplar toda cadeia do agronegócio em um único e novo modelo de seguro, atendendo produtores, fornecedores de insumos, logística, indústria etc.



Por meio desse novo modelo de negócio, a WTW pretende integrar produtos e soluções, desenvolvendo coberturas específicas e customizadas. Com isso, será possível ampliar a contratação do seguro rural por mais pessoas e empresas, além de criar uma maior estabilidade para toda a cadeia.





“Quando um produtor rural perde a safra por causa do clima, por exemplo, isso reflete em toda cadeia, como a logística, que não terá o que transportar; a indústria de insumos, que não terá para quem vender seus produtos etc”

explica James.

“Ao criarmos um modelo de negócio que cobre todos os elos, conseguimos gerar segurança, estabilidade e proteção, de forma que não haja efeitos cascatas” finaliza

