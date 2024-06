‘Biblioteca digital de produtos de seguros’ chega ao mercado e pode revolucionar o setor

Inovação lançada pela eBaoTech permitirá a criação de soluções em quantidade e velocidade nunca vistos antes

Imagine uma biblioteca digital, repleta de elementos utilizados na construção de diferentes configurações de produtos de seguros ao redor do mundo, mas que podem ter parte de seus componentes utilizados como aceleradores para serem adaptados a diferentes mercados e necessidades.



O sonho de milhares de gerentes, analistas e equipes de TI está se tornando realidade pelas mãos da eBaoTech – líder global em tecnologia para o setor de seguros. A multinacional lançou uma Biblioteca Digital de Produtos de Seguros ou DIPL (Digital Insurance Product Library).

Isso permitirá não apenas a produção em massa de inovações para seguradoras, corretoras e insurtechs, mas também uma enorme economia de tempo para implementar um novo produto ou mesmo uma variação de algum já existente – go to market e time to market.



Para se ter uma ideia, todo esse processo deve levar apenas sete ou oito semanas – prazo bem menor do que normalmente é praticado nas atuais soluções do mercado.



Descrição gerada automaticamente“Acredito que é algo revolucionário para a indústria global de seguros porque permitirá criar produtos digitais numa velocidade de implementação nunca vista antes na história”, afirma Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina da eBaoTech.



A biblioteca digital é composta por elementos – como coberturas, campos, regras, cláusulas e impostos que podem ser reutilizados na construção de novos produtos – e por um catálogo de modelos globais pré-disponíveis.



A novidade possibilita também a modelagem de produtos, oferecendo conteúdos básicos e ferramentas para as empresas construírem suas próprias inovações nos mais diversos segmentos como Vida, RE, Saúde, Auto, PME, Viagem, Pet, Marítimo, entre outros.



Nesses casos, o processo para criação de uma variação de um produto já existente, seja para poder atender uma campanha ou mesmo um evento sazonal, deve consumir somente um ou dois dias. Anteriormente, eram necessárias várias semanas ou meses para os devidos ajustes e adequações.

Ao todo, o acervo conta com mais de três mil APIs prontas e cinco mil SKUs (Stock Keeping Unit ou Unidade de Controle de Estoque), que servem como um acelerador para criação de produtos para os clientes.



Todo esse conteúdo pode ser baixado para uma biblioteca privada para a criação de novidades direcionadas a qualquer mercado segurador do planeta ou para serem reutilizados futuramente em outras personalizações. Outra vantagem é que tudo isso pode ser verificado e testado separadamente em uma área de teste, sem a necessidade de incorporar as modificações imediatamente em um ambiente produtivo.



Por fim, através da biblioteca digital também é possível colaborar online enviando para aprovação de outros membros e permitindo a adição de comentários.

“Estamos lançando algo sem precedentes para criação e desenvolvimento de novos produtos, tornando os seguros algo fácil de se fazer concluiu Weliton

Sobre a eBaoTech

A eBaoTech é líder global em tecnologia para o setor de seguros. Fundada no ano 2.000 com a missão de “tornar os seguros mais fáceis”, se destaca como uma provedora de soluções digitais.



Atualmente possui negócios em mais de 40 países em todo o mundo, atendendo mais de 300 seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.



Para saber mais, basta acessar https://www.ebaotech.com/pt.