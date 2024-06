UCS recebe a Bradesco Seguros no 4º Trocando Ideias de 2024

O superintendente Executivo Luiz Carlos Ferreira Gomes participa do evento acompanhado da equipe comercial de São Paulo

A União dos Corretores de Seguros (UCS) receberá a Bradesco Seguros em seu 4º Trocando Ideias de 2024. O evento acontece no dia 25 de junho (terça-feira), na Charles Pizzaria, na zona sul da capital paulista, aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores associados ou não, seguradores, imprensa, e demais prestadores de serviços.



A seguradora será representada pelo superintendente Executivo, Luiz Carlos Ferreira Gomes, que estará acompanhado da equipe comercial de São Paulo. Confiram presença os seguintes gestores: Amanda Buchler de Mello – Sucursal Osasco; Fernanda Ceppe Luna – Sucursal Santana; Flaviano de Almeida Aires – Sucursal ABC; Rodrigo Francisco Vaz de Vasconcelos – Sucursal SP Centro; Tatiana Burian de Carvalho Miranda – Sucursal Tatuapé; e Wagner Henrique Putini – Sucursal Santo Amaro.



De acordo com o superintendente, a oportunidade irá estreitar relacionamento entre as lideranças comerciais da Bradesco Auto RE, que irão apresentar novidades do segmento Automóvel, em uma interação dinâmica com os corretores de seguros.

“Temos bastante novidade para apresentar, os corretores não podem perder este evento”

enfatiza

Para o presidente da UCS, Augusto Esteves, será mais uma importante oportunidade de aproximação com uma das principais seguradoras brasileiras. Especializada na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (dados de até março de 2024). A seguradora tem uma fatia de 11,1% em market share de automóveis no mercado e 14,6% de market share em residencial.

Data: 25/06/22– terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista



O custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.



Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br