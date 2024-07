Wiz Parceiros cria Área de Operações Estruturadas para cuidar de consórcios de alto valor agregado

Nova divisão presta atendimento especializado a clientes de grande porte, em operações que demandam maior conhecimento técnico – Consórcios vêm crescendo nos últimos anos. Número de participantes ativos subiu de 7 milhões, em 2020, para 10,59 milhões em 2024.

A Wiz Parceiros, unidade de negócios do Grupo Wiz Co (B3: WIZC3) destinada à distribuição de produtos de consórcios e crédito, apresenta ao mercado a Área de Operações Estruturadas, dedicada a servir clientes de grande porte, que fazem operações de alto valor agregado e maior complexidade. Em 2023, essas operações alcançaram a soma de R$ 730 milhões, de um total de R$ 5 bilhões de vendas de consórcios pela unidade.

A Wiz Parceiros é uma das maiores redes de distribuição de produtos financeiros do País. A empresa conecta, de um lado, administradoras de consórcios e outras instituições financeiras, que precisam escoar seus produtos, e, de outro, uma rede de mais de 2 mil parceiros, que comercializam consórcios com condições diferenciadas. Nesse segmento, o perfil mais comum de vendedor de consórcios ainda é o profissional que trabalha de forma autônoma.

Nos últimos anos, os consórcios vêm ganhando um novo protagonismo no mercado. Dados da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios) mostram que o número de participantes ativos saltou de 7 milhões em 2020 para 10,59 milhões neste ano. Somente nos últimos 12 meses, a alta foi de 10,8%.

Com isso, o segmento começou a atrair o interesse de novos players, como grandes corretoras e escritórios de investimentos, que passaram a incluir o consórcio em seus portfólios. Seus clientes recorrem a esse produto para adquirir bens de alto valor agregado, como fazendas, galpões, maquinários agrícolas, renovação ou ampliação de frota etc., tal como também para realizar quitações de financiamento visando minorar o custo financeiro na transação. São operações de grande porte, que requerem um atendimento altamente especializado, com um nível de conhecimento técnico que essas instituições geralmente não possuem envolvendo o cenário de consórcio e que tampouco consegue ser suprido pelos vendedores autônomos do mercado.

A Área de Operações Estruturadas surgiu para preencher essa lacuna. Ela combina a expertise em consórcios acumulada pela Wiz Parceiros e a qualidade de serviço necessária para satisfazer uma clientela exigente, com propostas customizadas para cada perfil e necessidade concreta.

Sobre a Wiz Parceiros

A Wiz Parceiros é uma das maiores redes de distribuição de produtos financeiros do país. Atua na prospecção, ativação, suporte e capacitação de parceiros estratégicos para a venda de produtos de crédito e seguros correlatos, possuindo alta expertise na comercialização de consórcios. A rede de distribuição dessa unidade conta com mais de 21 mil pontos de vendas em todo o território nacional e se caracteriza pela alta capilaridade e eficácia comercial.