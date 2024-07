Novas tecnologias e a importância da inovação no setor de seguros

*Por José Loureiro – “Inteligência artificial” foi eleita a palavra do ano de 2023 pelo dicionário inglês Collins. Já a edição desse ano do South by Southwest, maior festival de tecnologia e inovação, contemplou em diversos painéis temas como uso, evolução, preocupações e cuidados relacionados à IA. Percebo que esse protagonismo reflete como as tecnologias inovadoras são cada vez mais discutidas em diversas esferas, como entretenimento, arte, trabalho e vida pessoal. Sem dúvida, essas interações ainda serão pauta por muito tempo em nossa sociedade.

Além das tendências e o reflexo de seu uso na atuação de empresas, por exemplo, a regulamentação, a ética e a governança acompanharão os debates sobre os benefícios desse uso, sendo temas presentes nas pautas das diretorias, dos Conselhos de Administração e dos órgãos reguladores.

No mercado segurador, o qual sou parte há mais de 25 anos, o relacionamento humano é uma de nossas bases. O cliente é colocado no centro do negócio e um dos principais ativos da relação cliente-seguradora é acompanhado pelo corretor de seguros. Essa interação humana, direta e personalizada é essencial para oferecer um serviço de qualidade e construir confiança.

Nesse cenário, a tecnologia atua como aliada em diversas aplicabilidades que possibilitam facilitar a rotina de trabalho do corretor, como uso de aplicativos que concentram informações sobre produtos ofertados; já para a seguradora, permite, por meio da análise de dados, entender quais são as demandas personalizadas das pessoas; e para o cliente, possibilita um atendimento mais assertivo e agilizado. Aqui, aponto apenas um exemplo em cada área de aplicação.

Ainda no mercado segurador, o uso da inteligência artificial aprimora o relacionamento entre clientes e corretores, com uso de chatbots com as assistentes virtuais, além da criação de jornadas mais intuitivas. Aliás, as IAs generativas serão cada vez mais estudadas e debatidas, visto o seu potencial de relevância para os negócios.

E essa é uma tendência que ganha cada vez mais visibilidade. Recentemente a CNN noticiou o relatório de dados sobre IA do Institute for Human-Centered AI, da Universidade de Stanford, que destacou a IA generativa um dos principais focos de investimentos, tendo seu valor dobrado em 2023, em relação ao ano anterior.

Dito isto, é sabido que o investimento em tecnologia e inovação é uma constante em diversas áreas, pela relevância e resultado, seja em operação ou em produtividade alcançada.

Contudo, acredito ser de grande importância destacar dois pontos de atenção sobre o uso de novas tecnologias: a proteção de dados que, cada vez mais, são usados e armazenados nos negócios, sejam dos clientes, sejam das próprias empresas. Como bons entendedores deste nicho, sabemos que atenção e segurança caminham de mãos dadas com o avanço da tecnologia.

E, por último, a investigação e constante estudo das tendências e novas tecnologias para entender quais delas merecem o investimento e quais aplicabilidades serão revertidas em melhores jornadas para clientes e corretores. Nosso papel como líderes nessa área também passa pela responsabilidade de nos mantermos atualizados e proativos nesse sentido, o que contribui significativamente para um setor que evolui a cada dia.

E, principalmente, quais novas tecnologias atuarão auxiliando o mercado segurador a ampliar a importância e relevância do seguro como forma de proteção na vida das pessoas, podendo, assim, cumprir seu objetivo com excelência. *José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados no Grupo Bradesco Seguros

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.