FenSeg lança cartilha do seguro residencial focada no consumidor

Produto cada vez mais cobiçado no mercado de seguros, o seguro residencial acaba de ganhar uma cartilha que serve de guia para o consumidor. Publicação, em edição revista e ampliada, já está disponível para download – O seguro residencial é hoje um dos produtos mais cobiçados pelo consumidor que busca proteção e serviços para o seu lar. Em apenas quatro anos (2017 a 2021) a procura aumentou 25%, de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). Atualmente, o país tem 12,7 mihões de domicílios garantidos por suas coberturas (17% do total). Para facilitar a vida de quem está pensando em contratar este tipo de seguro, a FenSeg lançou a cartilha on-line “Seguro residencial: como usar”, já disponível para download.

“O seguro residencial é um produto em constante expansão, as pessoas cada vez mais valorizam as coberturas ofertadas, a assistência 24 horas e a segurança que o seguro proporciona. Por isso esse trabalho é tão importante, pois além de esclarecer o tema dentro do mercado segurador, ainda permite acesso à população às informações de forma simples, fácil e com linguagem descomplicada”, diz Magda Truvilhano, vice-presidente da comissão de Patrimoniais Massificados da FenSeg, responsável pela publicação. A cartilha traz informações sobre a cobertura básica, que contempla incêndio, queda de raio e explosão, e adicionais, como danos elétricos, eventos da natureza (incluindo vendaval, furacão, tornado, queda de granizo e ciclones), subtração de bens, impacto de veículos e danos a terceiros (Responsabilidade Civil Familiar). Explica também o que é levado em conta na hora de calcular o seguro, quais serviços constam do pacote de assistência 24 horas e dúvidas em caso de sinistro, além de um glossário completo, com o significado dos termos técnicos mais comuns contidos na apólice.

“Seguro residencial: como usar” também destaca o importante papel do corretor de seguros, profissional responsável pela avaliação, contratação da apólice e acompanhamento durante sua vigência e em caso de sinistros, e que representa o segurado na sua relação com a seguradora.

Clique aqui para acessar o “Seguro residencial: como usar”:

https://fenseg.org.br/publicacoes/seguro-residencial-como-usar